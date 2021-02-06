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Digiturk Fenerbahçe-Galatasaray maçı nasıl satın alınır? FB - GS derbi maçı beIN CONNECT tek maç satın alma işlemleri

Digitürk Fenerbahçe Galatasaray maçı nasıl satın alınır sorusu gündem oldu. İki takım taraftarları FB-GS derbi maçı beIN CONNECT tek maç satın alma işlemlerini araştırmaya başladı.

06 Şubat 2021 Cumartesi 16:33
Digiturk Fenerbahçe-Galatasaray maçı nasıl satın alınır? FB - GS derbi maçı beIN CONNECT tek maç satın alma işlemleri
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Süper Lig’in 24.haftasında Fenerbahçe Galatasaray derbisi oynanacak. Dev derbi öncesi nefesler tutuldu. İki takım taraftarları bu akşam saat 19:00’da Ülker Stadı’nda oynanacak karşılaşmayı nereden izleyeceklerini araştırmaya başladı.

Digitürk tek maç nasıl satın alınır?

Süper Lig yayıncı kuruluşu beIN SPORTS maç yayınlarını izleyicilerle buluşturuyor. Maçlar televizyondan izlendiği gibi beIN CONNECT uygulaması sayesinde telefon ve tabletler ile bilgisayarlar üzerinden de takip edilebiliyor.

Yayıncı kuruluş taraftar paketlerini sezonluk olarak satışa sunarken, Fenerbahçe, Galatasaray gibi büyük maçları tek maç olarak da satışa sunuyor. Bu kapsamda Süper Lig paketlerine üye olmadan tek maç satın almanın yolu açılmış oldu.

Digitürk üyelerine “izle-öde” seçeneğiyle sunduğu ve 204, 205 ve 206 taraftar kanalları üzerinden tek maç izleme satışı gerçekleştiriyor. Tek maç satın alma işlemi “onlineislemler.digiturk.com.tr” adresi üzerinden yapılmaktadır. Tek maç satın alma ekranına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://onlineislemler.digiturk.com.tr/Login?nextTo=%2FWatchAndPay%2F

BeIN CONNECT üzerinden Fenerbahçe Galatasaray derbisini izlemek için üye olunması gerekmektedir. BeIN SPORTS, Süper Lig aylık ve yıllık paket ücretleri ise şu şekildedir;

3 ekran (Web, Cep, Tablet) aylık 86 TL, yıllık 648 TL’dir.

4 ekran (Smart TV, Web, Cep, Tablet) aylık 96 TL, yıllık 768 TL’dir.

 



Son Güncelleme: 06.02.2021 16:33
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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayFenerbahçeBeınsportTek Maç
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