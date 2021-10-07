Diego Rossi’den Fenerbahçe taraftarına övgü

Fenerbahçe’de yaz transfer dönemindeki transferlerinden Uruguaylı oyuncu Diego Rossi, milli arada açıklamalarda bulundu. Sarı lacivertli taraftarlara övgü yağdıran yıldız oyuncu özelikle takıma adapte olduktan sonraki Hatay maçında bir gol atmış, iç sahadaki Kasımpaşa maçında da iki asist yaparak yıldızlaşmıştı.
Diego Rossi, bu sezon takım olarak hedeflerinin şampiyonluk olduğunu ve geldiği günden itibaren takıma gol ve asist yaparak katkı vermek istediğini söyledi.
Son Güncelleme: 07.10.2021 13:28