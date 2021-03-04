Diego Perotti: ''Sakatlığım yalan''

Sezon başında Roma‘dan’ye transfer olan ve kendisinden büyük bir beklenti olan, yaşadığı ameliyat, sakatlık ve kariyeri ile alakalı çarpıcı yorumlarda bulundu. Şu an için 32 yaşında olan Arjantinli süper yıldız, sakatlığının bir yalan olduğunu ve çok yakında yeşil sahalara geri dönüş yapacağını söyledi. Yaşından dolayı bu ameliyata girmesi gerektiğini ifade eden Diego Perotti, sakatlığı ile alakalı çok fazla yalan söylendiğini, basının bu olayı fazlasıyla çarptığını ve çok yakın zamanda yeşil sahalara geri döneceğini söyledi. Şu an için Arjantin’e geri dönmeyi düşünmeyen Diego Perotti, Türkiye’de yaşam şartlarının ve hayat güvenliğinin çok yüksek olması sebebiyle burada kalacağını sözlerine ekledi. Başarılı oyuncunun Fenerbahçe ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Son olarak Beşiktaş derbisinde forma giyen ve burada sakatlanan Diego Perotti, Süper Lig’de oynadığı dört karşılaşmada üç gol atma başarısı göstererek Fenerbahçe taraftarının gönlünde taht kurmayı başardı.