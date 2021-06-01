Diego Laxalt kimdir, hangi takımlarda oynadı? Diego Laxalt kariyeri hakkında bilgiler

Beşiktaş, Diego Laxalt'ın peşinde

Bu sezonu şampiyon olarak bitiren Beşiktaş, çifte kupa sevincini yaşadı. Önümüzdeki sezon mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi’nde maçlara çıkacağı kadroyu belirlemek için hazırlıklar başladı. Beşiktaş, 28 yaşında olan sol bek Diego Laxalt’ı transfer etmek istiyor. İtalyan gazeteci DI Marzio’nun haberine göre, Celtic, Diego Laxalt ile yollarını ayıracak. Beşiktaş, geçen sezonu Celtic’de kiralık olarak oynayan ancak bonservisi Milan’da bulunan Diego Laxalt’ı kendi takımına dahil etmek için İtalyan ekibine teklif götürecek.

Porto takipte

Portekiz temsilcisi Porto’nun da Laxalt’ı transfer etmek istediği biliniyor. Porto, tüm şartları konuşmak üzere Milan ile bir araya geldi. İlerleyen günlerde resmi teklifini de ileteceği biliniyor.