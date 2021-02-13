Diego Costa'nın yeni adresi Brezilya!

Alınan bilgilere göre, 32 yaşında olan Brezilya asıllı forvet oyuncusu, Palmeiras kulübü ile anlaşmaya vardı.

Costa’nın, çocukluğundan bu yana taraftarı olduğu memleketi Sao Paulo takımlarından Palmeiras ile 2 senelik sözleşmenin imzalanacağı vurgulandı.

Ara transferde Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan kulüplerinden teklifler geldiğini belirten Costa’nın, Palmeiras kulübünden senelik 2.6 milyon Sterlin elde edeceği ifade edildi.

Avrupa kariyerine 2006 yılında Portekiz ekiplerinden Braga’da başlamış olan Costa; İspanya’da Atletico Madrid, Celta Vigo, Albacete, Valladolid, Rayo Vallecano; İngiltere'de Chelsea formasını giymişti.

Brezilya asıllı oyuncu, 24 defa da İspanya Milli Takım’da top koşturdu.