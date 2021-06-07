Diego Costa Türkiye’den teklif aldı iddiası

Zaman zaman saha içindeki davranışları ile gündeme gelen Diego Costa, Atletico Madrid ile İspanya La Liga’da şampiyonluğa ulaşmıştı. Sezonun sona ermesiyle beraber bonservisini eline alan Brezilya asıllı İspanyol forvetin, Avrupa ve Amerika’dan olmak üzere birçok takımdan teklifler aldığı ifade ediliyor.

Son olarak Güney Amerika’dan UOL Sports, Diego Costa’nın’den teklifler aldığını iddia etti. Costa’nın ailesinin şuanda Madrid’de bulunması nedeniyle İspanyol takımlarında oynamaya sıcak baktığı ancak bu takımlardan istediği ücretleri alamadığı ifade ediliyor. İspanyol forvete Türkiye’den ve Arap ülkelerinden de teklifler olduğu belirtiliyor.

Diego Costa, son olarak Portekiz’in Benfica takımı ile görüşmelerde bulunmuş fakat anlaşmaya varılamamıştı. Tecrübeli oyuncunun ligler başlamadan yeni takımına karar vermesi bekleniyor.