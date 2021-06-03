Diego Costa kimdir? Diego Costa kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Süper Lig'de 10 Haziran'da başlayacak olan yaz transfer sezonu öncesi, ligin son şampiyonu Beşiktaş'ın genç futbolcu Diego Costa'yı transfer etmek istediği yönünde söylentiler çıkmaya başladı. Diego Costa kimdir?

Diego Costa’nın kariyeri

(Diego da Silva Costa, 7 Ekim 1988 -) tarihinde doğdu. Forvet pozisyonunda görev yapan İspanyol futbolcunun 1 Ocak 2021'den beri kulübü yok. 2004 yılında Barcelona EP takımı için altyapı eğitimine başladı. Şubat 2006'da Portekiz'in en güçlü takımlarından biri olan Braga'ya transfer oldu. Ancak Braga'daki ilk sezonunda Portekiz ikinci lig takımlarından Penafiel'e kiralandı. Aralık ayında Atletico Madrid, oyuncunun haklarının %50'sini 1,5 milyon avroya satın almıştı. O sezon Braga'da kaldı. Oyuncu, iki yıl boyunca Celta ve Albacete'ye ödünç verildi ve 8 Temmuz 2009'da Valladolid'e satıldı. Bu kulüp için 34 maçta 8 gol attı. 2010 yılında Atletico Madrid'e döndü. 26 Eylül'de Real Zaragoza'ya karşı bir gol attı. Temmuz 2011'in sonlarında, Atletico Madrid ile bir dostluk maçında Costa, ciddi bir dizinden sakatlandı ve bu da sezonun çoğunu kaçırmasına neden oldu. 23 Ocak 2012'de Vallecano Club'a Haziran ayına kadar kiralandı. 2013-14 sezonunda La Liga şampiyonu olan Costa, Falcao'nun ayrılmasıyla Atletico Madrid'in en iyi oyuncusu oldu. Önemli bir silah olan Costa, 51 maç oynadı takımıyla 36 gol attı ve 7 asist yaptı. Takımı sezon sonunda lig şampiyonu olurken Costa, La Liga'da Messi ve Cristiano Ronaldo ile ligde en fazla 27 gol atan üç La Liga oyuncusundan biri oldu. Ayrıca takımla UEFA Şampiyonlar Ligi finaline girdi ancak finalde elendi.

2014-2015 sezonunda 38 milyon£ karşılığında Chelsea’ya gitti. Daha sonra Atletico Madrid’e döndü.