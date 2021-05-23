Diegno Simeone'den şampiyonluk kutlaması

Futbolda liglerin sonuna gelindi. İspanya LA Liga’da son hafta Real Valladolid sahasından 2-1 kazanarak liderliğini ilan etti. Takımın teknik direktör Diego Simeone kutlamalar sırasında yaşanılanlar objektiflere yansıdı.
Şampiyonluk sevinci yaşayan Atletico Madridli futbolcular sahada büyük heyecan yaşarken hakemin bitiş düdüğü ile sevinçler artarak kutlamalar başladı. Diego Simeone sevinçlerin arasında yere çökerek göz yaşlarını tutamayan Valladolid oyuncusu Olivas’ı ayağa kaldırarak teselli etti. En çok konuşulan sahne olan bu teselli görüntüleri şampiyonluk gününe yakışan hareket olarak tarihe geçti.
Son Güncelleme: 23.05.2021 18:39