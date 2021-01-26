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DG Sivasspor'da Yannick Bolasie sesleri

DG Sivasspor’dan Yannick Bolasie bombası. Yiğidolar Everton forması giyen yıldız oyuncuyu gündemine aldı.

26 Ocak 2021 Salı 22:26
DG Sivasspor'da Yannick Bolasie sesleri
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Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen DG Sivasspor’da Bolasie ismi gündeme geldi. Sezonun ilk yarısında ligde istenen performansı sergileyemeyen Yiğidolar devre arası transferleriyle kadrosunu güçlendirmek istiyor.

Son olarak Everton forması giyen Yannick Bolasie ismi gündeme geldi. Teknik direktör Rıza Çalımbay’ın çok istediği 31 yaşındaki orta saha oyuncusu menajerler aracılığıyla Sivasspor’a önerildi. 31 yaşındaki yıldız oyuncu geçen sezon Everton formasıyla çıktığı 25 maçta 2 gol, 3 asist yapma başarısı gösterirken, yeni sezonda henüz kadroda yer alamadı.

 



Son Güncelleme: 26.01.2021 22:26
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Anahtar Kelimeler:
EvertonSivassporBolasie
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