DG Sivasspor'da Yannick Bolasie sesleri

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen DG Sivasspor’da Bolasie ismi gündeme geldi. Sezonun ilk yarısında ligde istenen performansı sergileyemeyen Yiğidolar devre arası transferleriyle kadrosunu güçlendirmek istiyor.
Son olarak Everton
forması giyen Yannick Bolasie ismi gündeme geldi. Teknik direktör Rıza Çalımbay’ın çok istediği 31 yaşındaki orta saha oyuncusu menajerler aracılığıyla Sivasspor’a önerildi. 31 yaşındaki yıldız oyuncu geçen sezon Everton formasıyla çıktığı 25 maçta 2 gol, 3 asist yapma başarısı gösterirken, yeni sezonda henüz kadroda yer alamadı.
Son Güncelleme: 26.01.2021 22:26
Takip Et: