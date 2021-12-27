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Devler Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'nun peşinde!

UEFA Avrupa Ligi maçlarında muhteşem performans gösteren Galatasaray'da yönetim bir taraftan Ocak ayı transferleri için çalışmalar başlatırken diğer taraftan da yıldız oyuncuları Kerem Aktürkoğlu için görüşmelere cevap vermeye çalışıyor.

27 Aralık 2021 Pazartesi 17:58
Devler Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'nun peşinde!
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Avrupa'da oynayan dev kulüpler Galatasarayın yıldız oyunsu Kerem Aktürkoğlu'nun peşine düştü. Özellikle Bayen Münih ve Barcelona'nın sarı-kırmızılı yönetime teklifler yapmak için hazırlıklar yaptığı öğrenildi.

Süper Lig'de ilk yarının bitmesinin hemen ardından Galatasaray, gündem maddesini transferler olarak değiştirirken Başkan Burak Elmas'ın bu hafta içerisinde teknik hoca Fatih Terim ile bir araya gelerek yeni transferleri görüşmesi bekleniyor.

Teknik kadrodaki transfer konusunda kendi beklentilerini ortaya koyacak olan Başkan Elmas, aynı zamanda Fatih Hoca ile kadroya dahil edecekleri yeni oyuncularla nasıl bir yol izleyeceklerini konuşacak. Başkan Elmas ile yönetimin Marcao veya Kerem’den birisine gelecek olan yüksek teklifleri değerlendirdikleri de belirtildi.

BAYERN MÜNİH İLE BARCELONA DEVREDE

Antalyaspor maçında yıldızı parlayan Kerem Aktürkoğlu'na, Avrupa'daki dev kulüplerin talip olduğu öğrenilirken Galatasaray'da bu sezon çok büyük bir gelişme gösteren genç oyuncu için Bundesliga devi Bayen Münih ve La Liga'dan Atletico Madrid'in teklif getireceği konuşuluyor. Kulislerde ayrıca Kerem için Barcelona'nın da talip olduğu ayrıca Roma'nın teklifte bulunmaya hazırlandığı değerlendiriliyor.

YÖNETİM KEREM AKTÜRKOĞLU İÇİN EN AZ 15 MİLYON EURO İSTEYECEK

Galatasaray yönetimi tarafından alınan bir kararda ise genç oyuncu Kerem Aktoürkoğlu'nun bonservisi için bir alt limit belirlendiği aktarılırken bu limitin de 15 milyon euro olduğu öğrenildi.

Sarı-kırmızılı yönetim, bu rakamı ödemeyi kabul edecek kulüplerle masaya oturacağını söylediği belirtildi.


Son Güncelleme: 27.12.2021 17:58
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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayKerem AktürkoğluTransfer15 Milyon Euro
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