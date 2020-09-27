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Dev derbide gol yok! Galatasaray 0 - 0 Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Türk Telekom Arena'da oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 0 - 0 beraberlikle sona erdi. Bu skorla Galatasaray 7, Fenerbahçe ise 5'e puana yükseldi.

27 Eylül 2020 Pazar 21:41
Dev derbide gol yok! Galatasaray 0 - 0 Fenerbahçe
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Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında oynanan Galatasaray ve Fenerbahçe derbisi 0-0 beraberlikle tamamlandı.

Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan maçın sonunda Galatasaray'ın puanı 7’ye, Fenerbahçe'nin puanı ise 5'e yükseltmiş oldu. 

İlk yarıda kritik anlar

Dakika 7’de Galatasaray köşe vuruşunu paslaşarak kullandı ve Taylan’ın ceza yayından çektiği şutu Altay kurtardı.

Dakika 20’de Omar’ın sağ kanattan açtığı ortada Arda kafayı vurdu, Falcao kaleciden seken topu fileye yollamak isterken Altay son anda devreye girdi.

Dakika 22’de Fenerbahçe’de Gökhan’ın sağ kanattan yaptığı ortaya kafayı vuran Valencia, topu kalenin üstünden auta yolladı.

Dakika 36’da Feghouli topu ağlara yolladı fakat ofsayt nedeniyle gol geçerli olmadı.


İlk yarı 0-0 tamamlandı.

İkinci yarıdaki önemli anlar

Dakika 53’te ceza yayında topu önüne alan Deniz’in vuruşu direğin dibinden auta çıktı.

Dakika 53’te Lemos’un serbest vuruşunda top, kalenin solundan dışarı çıktı.

Dakika 65’te Arda’nın ceza sahasından çektiği şutu Altay kontrol etti.

Dakika 73’te Emre Kılınç’ın çektiği şutu Altay iki hamlede kontrol etti.

Dakika 90’da Ömer Bayram’ın sol kanattan kestiği topu Lemos uzaklaştırdı.

 



Son Güncelleme: 27.09.2020 21:41
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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayFenerbahçeDerbiSpor
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