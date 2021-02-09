Derbinin kazananı lider VakıfBank!

3 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ile 4 CEV Şampiyonlar Lig’i şampiyonluğu ile “Türkiye’de ki U.A alanda en fazla kupa kazanmış olan takım” olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı 2020 – 2021 Misli.com Sultanlar Ligi 27. Haftada voleybolun “El Clasico’su” sayılan karşılaşmada Eczacıbaşı VitrA’yı VakıfBank Spor Sarayı’nda 25-19, 25-20, 25-28 setler ile 3 – 0’lık skor ile yenerek 25. Galibiyetini alıp liderliğini devam ettirdi. VakıfBank Spor Sarayı’nda karşılıklı sayılar ile başlayan ilk setin teknik molasına 12 – 10 geride başlayan VakıfBank Kadın Voleybol Takını, moladan sonra yaptıkları etkili hücumlar ile seti 25 – 19 aldı.

2. set başlangıcında 3 – 0 geride olsa da oyun devamında skoru dengeleyin VakfBank, teknik molaya 1. sette olduğu gibi 12 – 10 geride girse de seti 25 – 20 alıp maçta 2 – 0 öne geçmeyi başardı. Rakibinin 3. Sette geri dönmesine imkan vermeyen sarı siyahlı takım, seti 25 – 18 derbiyi ise 3 – 0 kazanıp ligdeki liderliğine devam etti.

Maçın İstatikleri

VAKIFBANK-ECZACIBAŞI: 3-0

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Erol Akbulut, Recep Karakoç

VAKIFBANK: Kübra 5, Maja 3, Meliha 3, Zehra 9, Haak 27, Michelle 8, Ayça (L), Gabi, Gözde 1, Cansu

ECZACIBAŞI: Saliha 3, Beyza 4, Elif 1, Hande 7, Ogbogu 7, Boskovic 12, Simge (L), Melisa (L), Fatma 3, Mirkovic 1, Melis

SETLER: 25-19, 25-20, 25-18

SÜRE: 84 dakika (27', 30', 27')