İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Muharrem İnce CHP'den istifa etti
Muharrem İnce CHP'den istifa etti
Ryan Donk'un paylaşımına Fatih Terim'den cevap:
Ryan Donk'un paylaşımına Fatih Terim'den...
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!

Derbinin kazananı lider VakıfBank!

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020 – 2021 Mislicoom Sultanlar Ligi 27. Haftada voleybolun Eczacıbaşı VitrA’yı VakıfBank Spor Sarayı’nda yaptıkları maçta 25 – 19, 25 – 20, 25 – 18’lik setler ile 3 – 0 yenerek 25. galibiyet almış oldu.

09 Şubat 2021 Salı 22:57
Derbinin kazananı lider VakıfBank!
Takip Et:

3 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ile 4 CEV Şampiyonlar Lig’i şampiyonluğu ile “Türkiye’de ki U.A alanda en fazla kupa kazanmış olan takım” olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı 2020 – 2021 Misli.com Sultanlar Ligi 27. Haftada voleybolun “El Clasico’su” sayılan karşılaşmada Eczacıbaşı VitrA’yı VakıfBank Spor Sarayı’nda 25-19, 25-20, 25-28 setler ile 3 – 0’lık skor ile yenerek 25. Galibiyetini alıp liderliğini devam ettirdi. VakıfBank Spor Sarayı’nda karşılıklı sayılar ile başlayan ilk setin teknik molasına 12 – 10 geride başlayan VakıfBank Kadın Voleybol Takını, moladan sonra yaptıkları etkili hücumlar ile seti 25 – 19 aldı.

2. set başlangıcında 3 – 0 geride olsa da  oyun devamında skoru dengeleyin VakfBank, teknik molaya 1. sette olduğu gibi 12 – 10 geride girse de seti 25 – 20 alıp maçta 2 – 0 öne geçmeyi başardı. Rakibinin 3. Sette geri dönmesine imkan vermeyen sarı siyahlı takım, seti 25 – 18 derbiyi ise 3 – 0 kazanıp ligdeki liderliğine devam etti.

Maçın İstatikleri

VAKIFBANK-ECZACIBAŞI: 3-0

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Erol Akbulut, Recep Karakoç

VAKIFBANK: Kübra 5, Maja 3, Meliha 3, Zehra 9, Haak 27, Michelle 8, Ayça (L), Gabi, Gözde 1, Cansu

ECZACIBAŞI: Saliha 3, Beyza 4, Elif 1, Hande 7, Ogbogu 7, Boskovic 12, Simge (L), Melisa (L), Fatma 3, Mirkovic 1, Melis

SETLER: 25-19, 25-20, 25-18

SÜRE: 84 dakika (27', 30', 27')



Son Güncelleme: 09.02.2021 23:13
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
VakıfBankKadınVoleybolTakımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe ve Arda Turan PFDK'ya sevk edildi!
Fenerbahçe ve Arda Turan PFDK'ya sevk edildi!
Bayern Münih 2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda finale yükseldi!
Bayern Münih 2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda finale yükseldi!
Ümit Milli Takımın aday kadrosu açıklandı!
Ümit Milli Takımın aday kadrosu açıklandı!
Fenerbahçe-Başakşehir ilk 11'ler belli oldu
Fenerbahçe-Başakşehir ilk 11'ler belli oldu
Pınar Karşıyaka salondan 80-69 galip ayrıldı
Pınar Karşıyaka salondan 80-69 galip ayrıldı
Şükrü Saraçoğlu Stadı'ndan alarm!
Şükrü Saraçoğlu Stadı'ndan alarm!

Popüler Haberler

Survivor 2021 5. Hafta halk oylaması SMS sıralaması belli oldu mu? EXXEN Survivor halk oylaması ünlüler gönüllüler SMS sıralamasında kim kaçıncı oldu? Survivor SMS sıralaması nasıl oluştu?
Süt parası başvurusu nasıl yapılır? 2021 Süt parası nereden alınır?
10 Şubat 2021 Çarşamba evde bakım parası yatan iller güncel listesi
Altın ne kadar oldu? 10 Şubat 2021 Çarşamba Güncel altın fiyatları 10 Şubat 2021 Çarşamba – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 10 Şubat 2021 Çarşamba güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim 10 Şubat 2021 Çarşamba indirim broşürü aktüel ürünler listesi
Güncel gümüş fiyatları 10 Şubat 2021 Çarşamba – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 10 Şubat 2021 Çarşamba Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 10 Şubat 2021 Çarşamba
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 10 Şubat 2021 Çarşamba
PlayStation 5 özellikleri açıklandı! PS 5 yenilikler ve özellikleri
Çukur Uluç Reis Öldü mü? Serhat Özcan Diziden Ayrılacak mı?
Şehit yakınlarına ve Gazilere yapılan sosyal yardım olanakları
Haftaya sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, kaç gün olacak? 23 Nisan sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Sgk işyeri tescil başvurusu nasıl yapılır? SGK işyeri tescil evrakları
Kaç günlük rapor parası alınır? 2021 Kaç güne kadar, kaç günden sonra rapor parası alınır?
Acemi Anneler dizisi nerede çekiliyor? Acemi Anneler dizi çekim seti hangi ilde?
Aya giden ilk hangi ülke hangisi? Aya yolculuğu kim, neden yaptı?
TRT 1 canlı yayın akışı 10 Şubat 2021 Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Osman Kavala kimdir, neden tutuklandı?
TV8 canlı yayın akışı 10 Şubat 2021 Çarşamba TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.