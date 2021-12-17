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Derbi maça hazırlanan Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta sakatlık şoku!

Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe derbisine hazırlanan Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşandı. Takımın sol beki milli futbolcu Umut Meraş'ın idmanda burnunun kırıldığı öğrenildi.

17 Aralık 2021 Cuma 20:38
Derbi maça hazırlanan Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta sakatlık şoku!
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19 Aralık Pazar günü Fenerbahçe kendi evinde Beşiktaş'ı konuk edecek. Her iki takım, oynanacak olan muhteşem derbiye hazırlanırken, iki takımdan da sakatlık haberleri arka arkaya geldi. 

Derbi maçı öncesi ilk sakatlık haberi Fenerbahçe takımında geldi. Başarılı futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun sol bacağını üst arka adalesinde bir sakatlık meydana geldi. İdmanlar sırasında yaşanan sakatlıkta kas-tendonlarına yakın bir yerde 1-2 arasında bir zorlanma tespiti yapıldı.

Sarı-lacivertli yönetim tarafından yapılan açıklamada ise Ferdi Kadıoğlu'nun bugün yapılan tetkiklerinde ve çekilen MR sonuçlarında sol bacağında bir sakatlık meydana geldiğinin tespitinin yapıldığı ve oyuncunun tedavisine kısa sürede başlanıldığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ'TA UMUT MERAŞ SAKATLANDI

Beşiktaş'ın sol bek oyuncusu milli futbolcu Umut Meraş da gerçekleştirdiği idman çalışmaları sırasında bir arkadaşıyla çarpıştı ve çarpışma sonucunda da burun kemiği kırıldı. Umut Meraş'ın sakatlığı ile ilgili Beşiktaş'tan yapılan yazılı açıklamada ise oyuncularının tedavisine başlanıldığı ve sağlık durumunun da iyi olduğu aktarıldı.


Son Güncelleme: 17.12.2021 20:38
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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeBeşiktaşFerdi KadıoğluUmut MeraşSakatlanma
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