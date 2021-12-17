Derbi maça hazırlanan Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta sakatlık şoku!

19 Aralık Pazar günü Fenerbahçe kendi evinde Beşiktaş'ı konuk edecek. Her iki takım, oynanacak olan muhteşem derbiye hazırlanırken, iki takımdan da sakatlık haberleri arka arkaya geldi.
Sarı-lacivertli yönetim tarafından yapılan açıklamada ise Ferdi Kadıoğlu'nun bugün yapılan tetkiklerinde ve çekilen MR sonuçlarında sol bacağında bir sakatlık meydana geldiğinin tespitinin yapıldığı ve oyuncunun tedavisine kısa sürede başlanıldığı belirtildi.
BEŞİKTAŞ'TA UMUT MERAŞ SAKATLANDI
Beşiktaş'ın sol bek oyuncusu milli futbolcu Umut Meraş da gerçekleştirdiği idman çalışmaları sırasında bir arkadaşıyla çarpıştı ve çarpışma sonucunda da burun kemiği kırıldı. Umut Meraş'ın sakatlığı ile ilgili Beşiktaş'tan yapılan yazılı açıklamada ise oyuncularının tedavisine başlanıldığı ve sağlık durumunun da iyi olduğu aktarıldı.