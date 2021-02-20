Denizlispor’dan kritik galibiyet: 1-0

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Denizlispor ile Gençlerbirliği, Denizli Atatürk Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Ligin düşme potasını doğrudan etkileyen mücadeleyi ev sahibi Denizlispor 1-0 kazandı. Haftaya ligin son sırasında başlayan Denizlispor, bu galibiyetle 2 sıra yükselerek 19. sırada kendine yer buldu. Denizlispor’a galibiyeti getiren golü, 19. dakikada Mesanovic kaydetti. Puanını 21 yapan Denizlispor, çok kritik bir galibiyet elde etti.
Denizlispor sıradaki maçını, 26 Şubat Cuma günü Beşiktaş ile deplasmanda oynayacak. Gençlerbirliği ise aynı gün evinde Yeni Malatyaspor’u ağırlayacak.
Son Güncelleme: 20.02.2021 21:46