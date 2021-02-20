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Denizlispor’dan kritik galibiyet: 1-0

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftası, çok kritik bir mücadeleye sahne oldu. Düşme potasında bulunan Denizlispor ve Gençlerbirliği’nin karşı karşıya geldiği mücadeleyi ev sahibi Denizlispor 1-0 kazandı. Kritik bir galibiyet alan Denizlispor, ligin son sırasından kurtuldu. İşte maç ile ilgili detaylar...

20 Şubat 2021 Cumartesi 21:46
Denizlispor’dan kritik galibiyet: 1-0
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Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Denizlispor ile Gençlerbirliği, Denizli Atatürk Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Ligin düşme potasını doğrudan etkileyen mücadeleyi ev sahibi Denizlispor 1-0 kazandı. Haftaya ligin son sırasında başlayan Denizlispor, bu galibiyetle 2 sıra yükselerek 19. sırada kendine yer buldu. Denizlispor’a galibiyeti getiren golü, 19. dakikada Mesanovic kaydetti. Puanını 21 yapan Denizlispor, çok kritik bir galibiyet elde etti.

Maçtan puansız ayrılan Gençlerbirliği’nde ise kötü gidişat sürüyor. Oynadığı son 8 maçta sadece 1 puan alabilen Ankara temsilcisi, 20 puanla ligin 20. sırasında yer alıyor.

Denizlispor sıradaki maçını, 26 Şubat Cuma günü Beşiktaş ile deplasmanda oynayacak. Gençlerbirliği ise aynı gün evinde Yeni Malatyaspor’u ağırlayacak.



Son Güncelleme: 20.02.2021 21:46
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Anahtar Kelimeler:
DenizlisporGençlerbirliğiSpor Toto Süper Lig
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