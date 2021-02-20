Denizlispor’dan kritik galibiyet: 1-0

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Denizlispor ile Gençlerbirliği, Denizli Atatürk Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Ligin düşme potasını doğrudan etkileyen mücadeleyi ev sahibi Denizlispor 1-0 kazandı. Haftaya ligin son sırasında başlayan Denizlispor, bu galibiyetle 2 sıra yükselerek 19. sırada kendine yer buldu. Denizlispor’a galibiyeti getiren golü, 19. dakikada Mesanovic kaydetti. Puanını 21 yapan Denizlispor, çok kritik bir galibiyet elde etti.

Maçtan puansız ayrılan Gençlerbirliği’nde ise kötü gidişat sürüyor. Oynadığı son 8 maçta sadece 1 puan alabilen Ankara temsilcisi, 20 puanla ligin 20. sırasında yer alıyor.

Denizlispor sıradaki maçını, 26 Şubat Cuma günü Beşiktaş ile deplasmanda oynayacak. Gençlerbirliği ise aynı gün evinde Yeni Malatyaspor’u ağırlayacak.