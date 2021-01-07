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Denizlispor'dan 5 futbolcu kulübü FIFA'ya şikayet etti!

Hes Kablo Kayserispor maçının ardından Denizlispor takımında taşlar yerinden oynadı. Süper Lig'in köklü kulüplerinden birisi olan Denizlispor'un başı dertte. Takım içerisinde ayrılıkların olduğunu ve takımdan paralarını alamadıklarını iddia eden 5 futbolcu, kulübü FIFA'ya şikayet etti. Yapılan şikayet sonrasında kongre olacağına dikkat çeken kulübün başkanı Çetin, Denizlispor için elinden geldiğini yaptığını ve yapmaya devam edeceğini ifade etti.

07 Ocak 2021 Perşembe 19:22
Denizlispor'dan 5 futbolcu kulübü FIFA'ya şikayet etti!
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Kendi sahasında Hes Kablo Kayserispor’u ağırlayan ve karşılaşmadan 1-0 yenik ayrılan Denizlispor, düşme hattında kalmaya devam etmesi kulüpte gerginliklere neden oldu.

,mali açıdan sıkıntılar yaşayan yeşil-siyahlı takımda maç öncesinde 5 oyuncunun alacaklarını gerekçe göstererek takıma ihtaname gönderdiği aktarılırken, Başkan Ali Çetin’de önemli mesajlarını iletti. Orta saha mevkiinde oynayan Aissati, takımdan alacaklarının olduğunu gerekçe gösterip bağını koparmasının sonrasında Mathieu Dossevi, Fabiano Leismann, Tiago Lopes, Neven Subotic ve Costel Pantilimon da kulübü FIFA’ya şikâyet etti.

Çetin’den kongre sinyali

Başkan Çetin, yaşanan olaylardan dolayı kongre sinyalinde bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Çetin, tüm güçlerini Denizlispor uğruna harcamaktan hiçbir zaman kaçınmadıklarını ve  görevde oldukları süre boyunca kaçınmayacaklarını dile getirdi. gerekirse çakmak satarak, bayrak asarak ve diğer tüm imkanlarını seferber ederek kulübe karşılıksız gelir kaynaklarını bulabilmek için gecesini gündüzüne katarak çalışıp, maddi ve manevi Denizlispor’a yararı olabilecek oluşumlar için elllerinden gelen tüm yardımları yapacağını belirtti , kulübün daha iyi yerlere gelebilmesi için kendisinin ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerinin gerekli tüm destekleri vereceklerini aktardı. Denizlispor'u en üst seviyelere taşıyabilek için ve devamlılığı sağlayacak bir yönetimin belirene kadar görevlerinin layıkıyla yerine getireceğini vurguladı. 

Recep Niyaz isyan etti

Denizlispor’lu futbolcu Recep Niyaz, karşılaşma sonrasında yayıncı kuruluşa açıklamalar yaptı. Kulüp içerisinde meydana gelen olaylara dikkat çeken Recep Niyaz, takım içerisinde  gözle görülen bir problemlerin olduğunu anlattı. Futbolcuların bu kadar emek verirken artık saha dışındaki sorunların çözülmesinin gerekliliğine vurgu yaptı. Kendisinin Denizlispor'da futbola başladığını ve büyüdüğünü belirterek ne olup bittiğini çok iyi anladığını açıkladı. Sözlerinde samimi olduğunu ve bu sorunların çözülmemesi halinde büyüyeceğine vurgu yaptı, 10 yılın sonra Süper Lig’e çıkıldıysa insanların bunun değerini bilmesini istedi. Gerçekten çok sinirli olduğunu ve bazı şeylerin çok zoruna gittiğini, kendilerinin de hataları olduğunu açıkladı. Bu durumun böyle devam etmesi halinde kalan oyuncularında ayrılacağını ve takımın düşmesi durumunda felaketlerin arkasının kesilmeyeceğini ifade etti. 

Koşukavak transfer yapılmasını istiyor

Ligin düşme potasında bulunan Denizlispor, Kayserispor maçı sonrasında mücadeleyi değerlendiren Teknik Direktör Yalçın Koşukavak kadronun oldukça yetersiz olduğunu ve transferin yapılması gerektiğini vurguladı. Karşılaşmadan mağlup olarak ayrılmalarından üzüntü duyduğunu belirten Koşukavak, "Öncelikle yapılması gereken ve tartışmaya açık olmayan şeyler var. Denizlispor’un transfere ihtiyacı var. Bunu sağlayamazsak, böyle durumlarla çok karşılaşırız. Deplasmanda kazandığınız puanı iç sahada kaybettiğiniz zaman, oyalamadan başka bir anlam ifade etmiyor. Deplasmanda puan alıyoruz, evimizde kaybediyoruz. Acil olan planları devreye sokmazsak, böyle şeyler yaşanır" açıklamalarında bulundu.



Son Güncelleme: 07.01.2021 19:22
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Anahtar Kelimeler:
DenizlisporFIFARecepNiyaz
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