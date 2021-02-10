Denizlispor'da 7 yönetici istifa dilekçesini kulübe iletti!

Ekonomik zorluklarla uğraşan Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor’da ayrılıklar devam ediyor. Son yapılan açıklamalarda Denizlispor kulübü yöneticilerinden 7 kişinin istifa dilekçesi verdiği açıklandı.

Açıklanan isimler arasında Denizlispor başkan yardımcısı Levent Çaputçu’nun bulunması dikkat çekerken aynı zamanda Kaan Şanlıkan, Nevzat Yakı, Salih Özcan, asbaşkanlardan Can Cesur, Hüseyin Sorudak ve Ozan Katrancı isimlerinin istifa dilekçelerinin kulübeldiği ve işleme alınma talepleri iletildi.

Süper Lig’in son sırasında bulunan en son Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Denizli ekibinde başkan yardımcıları bir bir istifa ediyor. Maç sonrasında başkan yardımcılarından Yavuz Cinkaya ile asbaşkanlar Uğur Bağbaşlıoğlu ve Serkan Başbuğ isimleri istifalarını kulüp yönetimine sunarken kulübün gidişatının iyi olmadığı belirtildi.