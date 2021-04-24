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Denizlispor Sivasspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Denizli 1 - 1 Sivas youtube geniş özeti ve maçın golleri

Süper Lig’in 37.haftasında Denizlispor Sivasspor ile karşılaştı. Nefes kesen maçın ardından futbol severler Denizlispor Sivasspor maç özeti ve golleri izleme ekranını merak ediyor. BeIN Sports Denizli - Sivas Youtube geniş özeti ve maçın golleri.

24 Nisan 2021 Cumartesi 22:23
Denizlispor Sivasspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Denizli 1 - 1 Sivas youtube geniş özeti ve maçın golleri
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Süper Lig’in 37.haftasında heyecan Denizlispor Sivasspor maçıyla devam ediyor. Ev sahibi Denizlispor ligde son sırada yer alırken, kümede kalma adına her maça mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor. Sivasspor ise Denizli deplasmanından galibiyetle çıkarak Avrupa kupalarını zorlamak istiyor.

Denizlispor lige şu anada kadar çıktığı 34 maçta 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 19 yenilgi ile 27 puan toplayabildi. Sivasspor ise lige şu anada kadar çıktığı 34 maçta 12 galibiyet, 15 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile 51 puan topladı.

Ayrıca ligin ilk yarısında Sivas’ta oynanan karşılaşma 2-2’lik beraberlikle sonuçlanmıştı.

Muhtemel 11’ler

Denizlispor:

Cenk, Özer, Fabiano, Kubilay, Sakıb, Hasan, Murawski, Diskerud, Sagal, Mesanovic, Rodallega.

Sivasspor:

Ali Şaşal, Ahmet, Caner, Camara, Uğur, Cofie, Fajr, Hakan, Erdoğan, Gradel, Yatabare.

Sivas’ta 4 oyuncu sınırda

Ligde çıktığı son 13 maçta yenilgi yüzü görmeyen Sivasspor kalan maçlarını da kazanarak geçen sene olduğu gibi yeniden Avrupa’ya gitmek istiyor. Yiğidolarda kritik Denizli maçı öncesi Rybalka ve Ziya Erdal’ın sakatlıkları bulunuyor. Ayrıca Appindangoye, Ali Şaşal, Robin Yalçın ve Erdoğan Yeşilyurt bu maç öncesinde kart sınırında yer alıyor.

Denizli’de 3 isim sınırda

Ligin son sırasında yer alan ve lige kalma adına her maça final olarak çıkan Denizlispor’da zorlu Sivas maçı öncesi 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Recep Niyaz, Kubilay Aktaş ve Fabiano bu maç kart görmeleri halinde bir sonraki maçta yer alamayacak.

Ayrıca cezalı Oğuz Yılmaz ile sakatlıkları süren Ahmed Yasin bu maçta yer alamayacak.

Denizlispor Sivasspor karşılaşması ne zaman başlayacak?

Denizlispor Sivasspor karşılaşması 24 Nisan Cumartesi günü saat 20:30’da başlayacak. Denizli Atatürk Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından futbol severlerin beğenisine sunulacak. Ligde kalma adına final maçına çıkan Denizlispor ile ligin dişli ekibi Sivasspor maçı öncesi nefesler tutuldu.

Denizlispor Sivasspor maçı geniş özeti ve goller için tıklayınız.

 




Son Güncelleme: 24.04.2021 22:23
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Anahtar Kelimeler:
Maç özetiDenizlisporSivasspor
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