Denizlispor Sivasspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Denizli Sivas Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını

Süper Lig’in 37.haftasında ligin son sırasında yer alan Denizlispor Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde kalma adına final maçına çıkacak olan Denizlispor, ligde 13 maçtır kaybetmeyen Sivasspor’u yenerek ligin bitimine az bir süre kala umutlanmak istiyor.

Denizlispor ligde 27 puanla son sırada yer alıyor. Sivasspor ise ligde 51 puanla 8’inci sırada yer alıyor.

Muhtemel 11’ler

Denizlispor:

Sivasspor:

Denizli’de eksikler can sıkıyor

Cenk, Özer, Fabiano, Kubilay, Sakıb, Hasan, Murawski, Diskerud, Sagal, Mesanovic, Rodallega.Ali Şaşal, Ahmet, Caner, Camara, Uğur, Cofie, Fajr, Hakan, Erdoğan, Gradel, Yatabare.

Ligde kalma adına her maça final olarak çıkan Denizlispor kritik Sivasspor maçı öncesi eksiklerle boğuşuyor. Ev sahibi takıma bu maç öncesi Oğuz Yılmaz cezalı, sakatlıkları süren Ahmet Yasin kadroya alınmadı. Öte yandan Hüseyin Altıntaş, Recep Niyaz, Cenk Gönen ve Sacko’nun durumları maç saatinde belli olacak.

Sivas’ta 3 eksik

Denizlispor Sivasspor karşılaşması saat kaçta başlıyor?

Sivasspor ligin ikinci yarısında yakaladığı çıkışı sürdürerek Avrupa kupalarını zorlamak istiyor. Yiğidolarda zorlu Denizli deplasmanı öncesinde Rybalka ve Ziya Erdal’ın sakatlıkları bulunuyor. Bu iki ismin yanı sıra Appindangoye ve Tyler Boyd’un durumu maç saatinde belli olacak.

Denizlispor Sivasspor karşılaşması 24 Nisan Cumartesi günü saat 20:30’da başlayacak. Denizli Atatürk Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşması beIN Sports aboneleri izleyebilecek. Bilindiği gibi yayın hakları beIN Medya’nın elinde bulunuyor.

Öte yandan maçları intenet üzerinden ücretsiz olarak yayınlayan bazı sitelerde bulunuyor. Ancak bu siteler kaçak yayın yapmaktadır. Hükümet kaçak yayınları engellemek adına sert yaptırımlara başvuruyor. Kaçak yayınları takip eden kişilere de ceza verilebiliyor.

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