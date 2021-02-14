Denizlispor- Konyaspor maçı sonuçları. Süper lig Konyaspor Denizlisporu 2- mağlup etti

Konyaspor-Denizlispor 2-0

Süper lig 25. Haftasında ittifak holding Konyaspor, Yukatel Denizlispor’u evinde konuk etti. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumunda oynanan maçta ilkyarı iki takımda gol atamadı. İkinci yarının 52. Dakikasında Konyaspor oyuncusu Abdülkerim’in attığı gol ile 1-0 öne geçildi. Daha sonra 81. Dakika da Sekidika’nın attığı gol ile fark 2’ye yükseldi. Geriye kalan dakikalarda gol olmayınca 3 puanı Konyaspor almıştır.

Konyaspor Denizlispor’unu 2-0 mağlup etmiştir. Maç sonuçlarına göre Denizlispor 18 puan ile kalırken Konyaspor 27puana yükselmiştir.

Maçtan önemli anlar

Maçın 27. dakikasında Milosevic’in köşe atışından Diomande’nin kafa vuruşu ile top kaleci Cenk gole izin vermedi.

Maçın 44. dakikasında Sekidika’nın ceza sahasında topla buluştuğu anda şutu auta çıktı.

Maçın 45. dakikasında Sagal ceza sahasına girerek attığı şut ile top Eray2da kaldı.

Maçın 52. dakikasında Abdülkerim’in attığı gole asisti yapan oyuncu Cikalleshi oluyor. (1-0)

Maçın 68. dakikasında Hasan’ın attığı serbest vuruşta yükselen oyuncu Leismanin’ın kafa vuruşu ile top Eray’da kaldı.

Maçın 69. dakikasında Cikalleshi’nin ceza sahası şutundan kaleci Cenk müdahale etti.

Maçın 80. dakikasında Shengelia’nın ceza sahasındaki attığı pasında Sekidika gol atmıştır. (2-0)

Maçın 86. dakikasında ceza sahası önünde Rodallega’nın şutu ile topu Eray konere çekti.

Maç sonucu 2-0 ile bitmiştir.

Hakemler

Stat

İttifak Holding KONYASPOR:

Yukatel DENİZLİSPOR

Sarı Kartlar:

Goller

: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedaş, Candaş Elbil: Medaş Konya BüyükşehirEray-, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Musa (Dakika. 69 Oğuz Kağan), Diomande (Dakika. 87 Adil), Milosevic (Dakika. 77 Daci), Sekidika (Dakika. 87 Rahmanovic), Miya (Dakika. 76 Shengelia), Cikalleshi: Cenk-, Lopes (Dakika. 59 Özer), Leismann, Mustafa, Sakıb (Dakika. 77 Ayman Ben Mohamed), Kubilay (Dakika. 73 Mesanovic), Murawski, Ahmed (Dakika. 59 Dossevi), Hasan (Dakika. 73 Bakalorz), Sagal, RodallegaGuilherme, Oğuz Kağan, Adil (İttifak Holding Konyaspor)-, Lopes, Rodallega (Yukatel Denizlispor): Dakika. 52 Abdülkerim, Dakika. 80 Sekidika (İttifak Holding Konyaspor)