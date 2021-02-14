İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan...
İtalyan hekimler uyardı: Uzun Covid riski kadınlarda daha fazla
İtalyan hekimler uyardı: Uzun Covid...
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arda Turan'a verilen ceza için yaptığı itiraza ret kararı verdi!
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arda...
Kafe ve restoranların açılabilmesi için Sağlık Bakanlığı’ndan yeni formül!
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılabilmesi için...

Denizlispor- Konyaspor maçı sonuçları. Süper lig Konyaspor Denizlisporu 2- mağlup etti

Süper lig 25. haftasında oynanan Konyaspor ve Denizlispor maçı sonuçları. İttifak Holding Konyaspor'un konuk ettiği Yukatel Denizlispor'u ağırladı. Konyaspor- Denizlispor maç skoru 2-0 mağlup etti.

14 Şubat 2021 Pazar 18:42
Denizlispor- Konyaspor maçı sonuçları. Süper lig Konyaspor Denizlisporu 2- mağlup etti
Takip Et:

Konyaspor-Denizlispor 2-0 

Süper lig 25. Haftasında ittifak holding Konyaspor, Yukatel Denizlispor’u evinde konuk etti. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumunda oynanan maçta ilkyarı iki takımda gol atamadı. İkinci yarının 52. Dakikasında Konyaspor oyuncusu Abdülkerim’in attığı gol ile 1-0 öne geçildi. Daha sonra 81. Dakika da Sekidika’nın attığı gol ile fark 2’ye yükseldi.  Geriye kalan dakikalarda gol olmayınca 3 puanı Konyaspor almıştır. 

Konyaspor Denizlispor’unu 2-0 mağlup etmiştir. Maç sonuçlarına göre Denizlispor 18 puan ile kalırken Konyaspor 27puana yükselmiştir.  

Maçtan önemli anlar

Maçın 27. dakikasında Milosevic’in köşe atışından Diomande’nin kafa vuruşu ile top kaleci Cenk gole izin vermedi.

Maçın 44. dakikasında Sekidika’nın ceza sahasında topla buluştuğu anda şutu auta çıktı.

Maçın 45. dakikasında Sagal ceza sahasına girerek attığı şut ile top Eray2da kaldı.

Maçın 52. dakikasında Abdülkerim’in attığı gole asisti yapan oyuncu Cikalleshi oluyor. (1-0)

Maçın 68. dakikasında Hasan’ın attığı serbest vuruşta yükselen oyuncu Leismanin’ın kafa vuruşu ile top Eray’da kaldı.

Maçın 69. dakikasında Cikalleshi’nin ceza sahası şutundan kaleci Cenk müdahale etti.

Maçın 80. dakikasında Shengelia’nın ceza sahasındaki attığı pasında Sekidika gol atmıştır. (2-0)

Maçın 86. dakikasında ceza sahası önünde Rodallega’nın şutu ile topu Eray konere çekti.

Maç sonucu 2-0 ile bitmiştir.

Hakemler

: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedaş, Candaş Elbil

Stat

: Medaş Konya Büyükşehir

İttifak Holding KONYASPOR:

Eray-, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Musa (Dakika.  69 Oğuz Kağan), Diomande (Dakika. 87 Adil), Milosevic (Dakika. 77 Daci), Sekidika (Dakika. 87 Rahmanovic), Miya (Dakika. 76 Shengelia), Cikalleshi

Yukatel DENİZLİSPOR

: Cenk-, Lopes (Dakika. 59 Özer), Leismann, Mustafa, Sakıb (Dakika. 77 Ayman Ben Mohamed), Kubilay (Dakika. 73 Mesanovic), Murawski, Ahmed (Dakika. 59 Dossevi), Hasan (Dakika. 73 Bakalorz), Sagal, Rodallega 

Sarı Kartlar:

Guilherme, Oğuz Kağan, Adil (İttifak Holding Konyaspor)-, Lopes, Rodallega (Yukatel Denizlispor)

Goller

: Dakika. 52 Abdülkerim, Dakika. 80 Sekidika (İttifak Holding Konyaspor)

 

 



Son Güncelleme: 14.02.2021 19:17
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KonyasporDenizlisporMaç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe'de İbrahim Tatlısesli 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımı!
Fenerbahçe'de İbrahim Tatlısesli 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımı!
Mustafa Muhammed Galatasaray'ın oyun planını değiştirecek!
Mustafa Muhammed Galatasaray'ın oyun planını değiştirecek!
Galatasaray kaleci Muslera ile ilgili kararını verdi!
Galatasaray kaleci Muslera ile ilgili kararını verdi!
Hatayspor-Alanyaspor maçında gol sesi çıkmadı
Hatayspor-Alanyaspor maçında gol sesi çıkmadı
Başakşehir’de kötü gidişat sürüyor: Göztepe 2-1 Başakşehir
Başakşehir’de kötü gidişat sürüyor: Göztepe 2-1 Başakşehir
Galatasaray, Onyekuru'nun bonservisi için çözümü buldu
Galatasaray, Onyekuru'nun bonservisi için çözümü buldu

Popüler Haberler

Asgari ücretliyi sevindiren 686 TL'lik ek ödeme!
Findeks ücretsiz banka kredi notu sorgulama nasıl yapılır? Findeks notu kaç olmalı?
EGM üzerinden trafik cezası nasıl sorgulanır? Online trafik cezası nasıl ödenir?
Gürsoy Vakfı bursu ne kadar? 2021 Gürsoy Vakfı bursu için şartlar
2021 SPK SPL Sermaye Piyasası Lisanslama Sınavları için başvuru şartları
Koltuk altı kararması neyle geçer? Koltuk altı kararması nasıl düzelir?
Toki konut kredisi nasıl alınır? Şubat 2021 Toki'den ev almak için kredi veren bankalar
Çukur yeni sezonda diziden ayrılacak oyuncular kimler? Çukur 4. sezon yeni ve ayrılan oyuncuları
Volvo XC90 teknik özellikleri nelerdir? 2021
TOKİ tarafından engellilere sağlanan haklar ve şartları nelerdir?
Kızılcık suyunun neye yararı vardır? Kızılcık suyu yapılışı
TÜRGEV amacı ve faaliyetleri neler? TÜRGEV kimindir, başkanı kimdir?
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi saatlerde olacak? 21-22 Kasım hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri
Kayyum nedir, ne demek? Kayyum atamalarını kim, nasıl yapar?
Emekli olmayan ve başvuru yapan herkese geri ödemesiz 2 Bin 135 TL!
Evde bakım parası nasıl alınıyor, neye göre belirleniyor? 2021
Sülüs belgesi nedir? e-Devlet'ten sülüs belgesi nasıl alınıyor?
Arka Sokaklar oyuncusu: Servet Karaca kimdir?
Masumlar Apartmanı Ceylan kimdir?
Seslendirme yaparak ne kadar para kazanılır? 2021 Seslendirme çeşitleri
EDHO dizisindeki Ebru karakteri neden yok? Diziden ayrıldı mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.