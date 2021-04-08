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Denizlispor Kasımpaşa maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Denizli – Kasımpaşa youtube geniş özeti ve maçın golleri

Denizlispor Süper Lig’in 33.haftasında Kasımpaşa’yı ağırladı. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçın ardından futbol severler Denizlispor Kasımpaşa maç özeti ve golleri izleme ekranını merak ediyor. BeIN Sports Denizli – Kasımpaşa Youtube geniş özeti ve maçın golleri.

08 Nisan 2021 Perşembe 17:49
Denizlispor Kasımpaşa maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Denizli – Kasımpaşa youtube geniş özeti ve maçın golleri
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Süper Lig’in 33.haftasında Denizlispor sahasında İstanbul ekibi Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren maç öncesi ligin son sırasında yer alan Denizlispor’un kazanmaktan başka şansı bulunmuyor. Öte yandan Kasımpaşa’da teknik direktör Şenol Can’ın takımın başında getirilmesinin ardından çıkışa geçildiği görülüyor.

Denizlispor ligde 25 puanla son sırada yer alırken, Kasımpaşa 34 puanla 14’üncü sırada yer alıyor.

Denizlispor Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Denizlispor Kasımpaşa maçı 8 Nisan Perşembe saat 16:00’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Muhtemel 11’ler

Denizlispor:

Cenk, Özer, Mustafa, Fabiano, Sakıb, Murawski, Diskerud, Bakalorz, Sacko, Sagal, Rodallega

Kasımpaşa:

Ramazan, Hadergjonaj, Luckassen, Tosic, Haddadi, Sadiku, Bistrovic, Koomson, Varga, Hajradinovic, Thelin

Denizli’de 3 eksik

Ligde kalma adına adete bir final maçına çıkacak olan Denizlispor’da Ahmed Yasin, Mohammed ve Özgür Çek’in sakatlıkları bulunuyor.

Kasımpaşa’da Aytaç kadro dışı

Kasımpaşa’da kadro dışı bırakılan Aytaç Kara, Denizli kafilesinde yer almazken, Hodzic, Jeanvier ve Yusuf Erdoğan’da sakatlıkları nedeniyle Denizli’ye götürülmedi.

Kasımpaşa ligde geçen hafta Beşiktaş’ı sahasında yendi ve küme düşme hattının üzerine çıktı. Denizlispor ise son 3 maçında galibiyet alamadı. Ev sahibi son üç maçta 1 puan aldı ve bu maçlarda gol dahi atamadı.

Denizli Atatürk Stadı’nda oynanacak karşılaşmada Alper Ulusoy düdük çalacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından futbol severlere aktarılacak.

Beşiktaş Aytemiz Alanyaspor maçı geniş özeti ve goller için tıklayınız.

 



Son Güncelleme: 08.04.2021 17:49
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DenizliKasımpaşaMaç özetiSüper Li
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