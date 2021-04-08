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Denizlispor Kasımpaşa Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Denizli Kasımpaşa Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını

Süper Lig’de 33.hafta heyecanı Denizlispor Kasımpaşa maçıyla devam ediyor. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren öncesi futbol severler Denizlispor Kasımpaşa Justin TV, beIN Sports 1, Jestyayın izle ve Denizli Kasımpaşa Taraftarium24, Selçuk Sports, Netspor yayınını araştırıyor.

08 Nisan 2021 Perşembe 17:55
Denizlispor Kasımpaşa Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Denizli Kasımpaşa Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
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Süper Lig’in 33.haftasında Denizlispor Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Küme düşme hattında yer alan iki takımın mücadelesi öncesi nefesler tutuldu.

Ev sahibi Denizlispor geçen hafta Fenerbahçe’ye 1-0 yenilmiş 25 puanla son sırada yer alıyor. Deplasman ekibi Kasımpaşa ise geçen hafta Beşiktaş karşısında 1-0 kazanmıştı. Kasımpaşa ligde 34 puanla 14’üncü sırada yer alıyor.

Denizlispor Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Denizlispor Kasımpaşa maçı 8 Nisan Perşembe saat 16:00’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Muhtemel 11’ler

Denizlispor:

Cenk, Özer, Mustafa, Fabiano, Sakıb, Murawski, Diskerud, Bakalorz, Sacko, Sagal, Rodallega

Kasımpaşa:

Ramazan, Hadergjonaj, Luckassen, Tosic, Haddadi, Sadiku, Bistrovic, Koomson, Varga, Hajradinovic, Thelin

Hakem Alper Ulusoy

Denizli Atatürk Stadı’nda saat 16:00’da başlayacak karşılaşmada Alper Ulusoy düdük çalacak.

Denizli 7 maçtır kazanamıyor

Ligin son sırada yer alan Denizlispor ligde son 7 maçını kazanamadı. 7 maçın 6’sını kaybeden Denizlispor ligde kalma adına tüm maçlarını kazanmak için sahaya çıkacak.

Denizlispor Kasımpaşa maçı izle

Denizlispor Kasımpaşa maçı beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı beIN Sports aboneleri takip edebilecek. Süper Lig'in yayın hakları beIn MEdya'nın elinde yer alıyor. Bu nedenle karşılaşmaları abone olan kişiler izleyebiliyor.

Öte yandan maçları intenette yayınlayan bazı sitelerde bulunuyor. Ancak bu sitelerin yayınları kaçaktır.  Kaçak yayınlar yasal olmadığı gibi alınan yeni karar sonrasında bu yayınları izleyen kişiler hakkında da adli işlem yapılmaktadır. Ayrıca kaçak yayınlarda verilen reklamlar üzerinden bilgisayarınıza virüs bulaşma riski de bulunmaktadır. Kaçak yayınlar 4-5 dakika gecikmeli gelip, düşük kalitede yayınlanmaktadır.

Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız.

 



Son Güncelleme: 08.04.2021 17:55
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Anahtar Kelimeler:
DenizlisporKasımpaşaSüper LigBeınsports
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