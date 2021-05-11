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Denizlispor Galatasaray şifresiz veren yabancı kanallar listesi | Denizli GS maçı şifresiz Bein Sports 1

Süper Lig’in 41.haftasında Galatasaray Denizlispor deplasmanına çıkıyor. Karşılaşmaya saatler kala taraftarlar Denizlispor Galatasaray maçı şifresiz veren yabancı kanallar listesi ve Denizli GS maçı şifresiz beIN Sports 1 izleme ekranını araştırıyor.

11 Mayıs 2021 Salı 18:09
Denizlispor Galatasaray şifresiz veren yabancı kanallar listesi | Denizli GS maçı şifresiz Bein Sports 1
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Süper Lig’in 41’inci haftasında Galatasaray Denizli deplasmanına konuk olacak. Geçen hafta lider Beşiktaş’ı yenerek puan farkını 3’e düşüren Galatasaray ligin bitimine 2 maç kala şampiyonluk iddiasını devam ettirdi.

Galatasaray bu maç öncesinde ligde çıktığı 38 maçta 24 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi alarak 78 puana topladı. Sarı kırmızılılar 78 puanla ligde üçüncü sırada yer alıyor.

Denizlispor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Denizlispor Galatasaray karşılaşması 11 Mayıs Salı günü saat 20:30’da başlayacak. Denizli Atatürk Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Muhtemel 11’ler

DENİZLİSPOR:

Abdülkadir, Özet, Muhammet, Mustafa, Sakıb, Murawski, Sacko, Hasan, Diskerud, Sagal, Rodallega

GALATASARAY:

Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre, Babel, Onyekuru, Halil

Averajı toplamak istiyor

Geçen hafta Beşiktaş’ı 3-1’lik skorla yenen Galatasaray rakibiyle ikili averajı kapatsa da genel averajda da geride bulunuyor. Sarı kırmızılar ligden düşmesi kesinleşen Denizlispor karşısında Galatasaray farklı skorla maçı kazanarak averajı kapatmak isteyecek.

Denizli ile 42’inci karşılaşma

Galatasaray Denizlispor ile lig tarihinde daha önce 41 kez karşılaştı. Bu karşılaşmalarda sarı kırmızılılar 27 kez kazanırken, 6 karşılaşmayı Denizlispor kazandı. 8 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

Ligin ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray 6-1’lik skorla kazanmıştı. Terim ve öğrencileri bu maçı da benzer bir skorla kazanmak istiyor.

Denizlispor Galatasaray şifresiz olarak izleyebileceğiniz kanallar

Bein Connect France

Bein Sports France 3 HD

Bein Sports France 8 HD

Digiturk 4k HD

K Sports 2 HD Kosova

Look Sport ro 1

Sport 2 SVK

SportKlub 2 Slovenia

SportKlub 2 Crotia

SportKlub 2 Serbia

CBC Sport,

SONY TEN 1,

Sony LIV,

SONY TEN 1 HD,

BT Sport Live,

BT Sport ESPN,

NOW TV,

SKY Go Italia,

Sky Sport Football,

Sky Calcio 3,

K-SPORT 2,

Tring Sport 2,

Sky Sport UHD,

Sky Sport 2/HD,

Sky Go,

MAX Sport 2,

Planet Sport 2,

TVPlay Sports,

TVPlay SportsX,

C More Suomi,

Viasat Ultra HD,

C More Sport 2,

RMC Sport 2,

RMC Sport en direct,

662 Sports 2,

602 HD Sports 2,

SPOTV ON 2,

KSPORT 2,

ELTA Sports 1,

B/R Live.


Son Güncelleme: 11.05.2021 18:09
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Anahtar Kelimeler:
BeınsportsSüper LigBeşiktaşKasımpaşa
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