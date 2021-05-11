Denizlispor Galatasaray şifresiz veren yabancı kanallar hangileri? Bein Sports Denizli GS tek maç nasıl satın alınır?

Süper Lig’in 41’inci haftasında Galatasaray Denizli deplasmanına konuk olacak. Geçen hafta lider Beşiktaş’ı yenerek puan farkını 3’e düşüren Galatasaray ligin bitimine 2 maç kala şampiyonluk iddiasını devam ettirdi.

Sarı kırmızılılar ligde 78 puanla üçüncü sırada yer alırken, Denizlispor ise 28 puanla küme düşmeyi garantiledi. Aslan bu maçta averaj kapatarak Beşiktaş’ı geçmek isteyecek.

Galatasaray bu maç öncesinde ligde çıktığı 38 maçta 24 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi alarak 78 puana topladı. Sarı kırmızılılar 78 puanla ligde üçüncü sırada yer alıyor.

Denizlispor Galatasaray maçı ne zaman?

Denizlispor Galatasaray karşılaşması 11 Mayıs Salı günü saat 20:30’da başlayacak. Denizli Atatürk Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Muhtemel 11’ler

DENİZLİSPOR:

GALATASARAY:

Galatasaray’da tek eksik Falcao

Abdülkadir, Özet, Muhammet, Mustafa, Sakıb, Murawski, Sacko, Hasan, Diskerud, Sagal, RodallegaMuslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre, Babel, Onyekuru, Halil

Koronavirüsü atlatan Etebo Denizlispor maçının kadrosuna alındı. Öte yandan hafta arasında ağrıları olan Falcao maç kadrosuna alınmadı. Beşiktaş maçında sakatlanan Mostafa Mohammed ise maç kadrosuna alındı.

Galatasaray’da 3 oyuncu sınırda

Ligin bitimine iki maç kala Galatasaray’da 3 maç sarı kart sınırında bulunuyor. Arda Turan, Donk ve Etebo bu maçta kart görmeleri durumunda bir sonraki maçta Malatya karşısına çıkamayacak.

Bein Sports tek maç nasıl satın alınır?

Ligin bitimine 2 maç kala şampiyonluk yarışı üç büyüklerin arasında devam ediyor. Taraftarlar ise heyecanın zirve yaptığı son haftalarda lig maçlarını yakında takip ediyor. Bilindiği gibi Süper Lig yayın hakları beIN Medya’nın elinde bulunuyor. Galatasaraylı taraftarlar da Denizlispor maçını nasıl izleyeceklerini merak ediyor. Bein Sports tek maç satın alma yöntemiyle Alanya maçını takip edebilirsiniz. Digitürk’ün izle-öde servisi sayesinde tek maç satın alıp maçı izlemek mümkün. Digitürk 204, 205 ve HD servis aktifse 277 numaralı kanallar üzerinden tek maç satın alarak maçları takip edebilirsiniz.

Tek maç satın almak için tıklayınız.

Denizlispor Galatasaray maçını şifresiz yayınlayan kanallar

Bein Connect France

Bein Sports France 3 HD

Bein Sports France 8 HD

Digiturk 4k HD

K Sports 2 HD Kosova

Look Sport ro 1

Sport 2 SVK

SportKlub 2 Slovenia

SportKlub 2 Crotia

SportKlub 2 Serbia

CBC Sport,

SONY TEN 1,

Sony LIV,

SONY TEN 1 HD,

BT Sport Live,

BT Sport ESPN,

NOW TV,

SKY Go Italia,

Sky Sport Football,

Sky Calcio 3,

K-SPORT 2,

Tring Sport 2,

Sky Sport UHD,

Sky Sport 2/HD,

Sky Go,

MAX Sport 2,

Planet Sport 2,

TVPlay Sports,

TVPlay SportsX,

C More Suomi,

Viasat Ultra HD,

C More Sport 2,

RMC Sport 2,

RMC Sport en direct,

662 Sports 2,

602 HD Sports 2,

SPOTV ON 2,

KSPORT 2,

ELTA Sports 1,

B/R Live.