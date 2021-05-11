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Denizlispor Galatasaray maçı radyodan canlı dinle - Denizli - GS maçı TRT Radyo 1 canlı radyo yayını

Süper Lig'in 41'inci haftasında Galatasaray Denizli deplasmanına konuk olacak. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Denizlispor Galatasaray maçı radyodan canlı dinlenebilecek. Sarı kırmızılı taraftarlar Denizli - GS maçı TRT Radyo 1 canlı yayını araştırıyor.

11 Mayıs 2021 Salı 19:56
Denizlispor Galatasaray maçı radyodan canlı dinle - Denizli - GS maçı TRT Radyo 1 canlı radyo yayını
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Süper Lig’in 41’inci haftasında Galatasaray Denizli deplasmanına konuk olacak. Geçen hafta lider Beşiktaş’ı yenerek puan farkını 3’e düşüren Galatasaray ligin bitimine 2 maç kala şampiyonluk iddiasını devam ettirdi.

Sarı kırmızılılar ligde 78 puanla üçüncü sırada yer alırken, Denizlispor ise 28 puanla küme düşmeyi garantiledi. Aslan bu maçta averaj kapatarak Beşiktaş’ı geçmek isteyecek.

11 Mayıs Salı günü saat 20:30’da başlayacak olan dev maç beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma TRT Radyo 1 üzerinden canlı olarak anlatılacak.

TRT Radyo 1 Denizlispor Galatasaray derbisi canlı anlatımı için tıklayınız.

Muhtemel 11’ler

DENİZLİSPOR:

Abdülkadir, Özet, Muhammet, Mustafa, Sakıb, Murawski, Sacko, Hasan, Diskerud, Sagal, Rodallega

GALATASARAY:

Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre, Babel, Onyekuru, Halil

Gözler Beşiktaş maçında olacak

Beşiktaş’ı geçen hafta yenerek puan farkını üçe düşüren Galatasaray Denizli maçının yanı sıra rakibi Beşiktaş’ın Karagümrük karşısındaki maçı da merakla takip edilecek. Beşiktaş’ın Karagümrük karşısında puan kaybı yaşaması durumunda son haftaya şampiyonluk iddiasıyla çıkacak.

7 maçtır kaybetmiyor

Ligin son haftalarında çıkışa geçen Galatasaray ligde çıktığı son 7 maçta kaybetmedi. Sarı kırmızılılar son 7 maçta 5 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Denizli ile 42’inci karşılaşma

Galatasaray Denizlispor ile lig tarihinde daha önce 41 kez karşılaştı. Bu karşılaşmalarda sarı kırmızılılar 27 kez kazanırken, 6 karşılaşmayı Denizlispor kazandı. 8 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

Ligin ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray 6-1’lik skorla kazanmıştı. Terim ve öğrencileri bu maçı da benzer bir skorla kazanmak istiyor.

 

Son Güncelleme: 11.05.2021 19:56
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Anahtar Kelimeler:
Süper LigTrt Radyo 1DerbiBeşiktaşFenerbahçe
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