Denizlispor Galatasaray maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Denizli - GS youtube geniş özeti ve maçın golleri

Süper Lig’in 41’inci haftasında Galatasaray Denizli deplasmanına konuk olacak. Geçen hafta lider Beşiktaş’ı yenerek puan farkını 3’e düşüren Galatasaray ligin bitimine 2 maç kala şampiyonluk iddiasını devam ettirdi.

Galatasaray bu maç öncesinde ligde çıktığı 38 maçta 24 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi alarak 78 puana topladı. Sarı kırmızılılar 78 puanla ligde üçüncü sırada yer alıyor.

Muhtemel 11’ler

DENİZLİSPOR:

GALATASARAY:

Denizli ile 42’inci karşılaşma

Abdülkadir, Özet, Muhammet, Mustafa, Sakıb, Murawski, Sacko, Hasan, Diskerud, Sagal, RodallegaMuslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre, Babel, Onyekuru, Halil

Galatasaray Denizlispor ile lig tarihinde daha önce 41 kez karşılaştı. Bu karşılaşmalarda sarı kırmızılılar 27 kez kazanırken, 6 karşılaşmayı Denizlispor kazandı. 8 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

Galatasaray’da tek eksik Falcao

Ligin ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray 6-1’lik skorla kazanmıştı. Terim ve öğrencileri bu maçı da benzer bir skorla kazanmak istiyor.

Koronavirüsü atlatan Etebo Denizlispor maçının kadrosuna alındı. Öte yandan hafta arasında ağrıları olan Falcao maç kadrosuna alınmadı. Beşiktaş maçında sakatlanan Mostafa Mohammed ise maç kadrosuna alındı.

Galatasaray’da 3 oyuncu sınırda

Ligin bitimine iki maç kala Galatasaray’da 3 maç sarı kart sınırında bulunuyor. Arda Turan, Donk ve Etebo bu maçta kart görmeleri durumunda bir sonraki maçta Malatya karşısına çıkamayacak.

Denizlispor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Denizlispor Galatasaray karşılaşması 11 Mayıs Salı günü saat 20:30’da başlayacak. Denizli Atatürk Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Denizlispor Galatasaray maçı geniş özeti ve golleri için tıklayınız.