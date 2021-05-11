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Denizlispor Galatasaray Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Denizli Galatasaray Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını

Süper Lig’de 41.hafta heyecanı Denizlispor Galatasaray maçıyla devam ediyor. Şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip maç öncesi futbol severler Denizlispor Galatasaray Justin TV, beIN Sports 1, Jestyayın izle ve Denizli Galatasaray Taraftarium24, Selçuk Sports, Netspor yayınını araştırıyor.

11 Mayıs 2021 Salı 20:00
Denizlispor Galatasaray Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Denizli Galatasaray Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
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Süper Lig’in 41’inci haftasında Galatasaray Denizli deplasmanına konuk olacak. Geçen hafta lider Beşiktaş’ı yenerek puan farkını 3’e düşüren Galatasaray ligin bitimine 2 maç kala şampiyonluk iddiasını devam ettirdi.

Sarı kırmızılılar ligde 78 puanla üçüncü sırada yer alırken, Denizlispor ise 28 puanla küme düşmeyi garantiledi. Aslan bu maçta averaj kapatarak Beşiktaş’ı geçmek isteyecek.

Galatasaray bu maç öncesinde ligde çıktığı 38 maçta 24 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi alarak 78 puana topladı. Sarı kırmızılılar 78 puanla ligde üçüncü sırada yer alıyor.

Denizlispor Galatasaray maçı ne zaman?

Denizlispor Galatasaray karşılaşması 11 Mayıs Salı günü saat 20:30’da başlayacak. Denizli Atatürk Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Muhtemel 11’ler

DENİZLİSPOR:

Abdülkadir, Özet, Muhammet, Mustafa, Sakıb, Murawski, Sacko, Hasan, Diskerud, Sagal, Rodallega

GALATASARAY:

Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre, Babel, Onyekuru, Halil

Gözler Beşiktaş maçında olacak

Beşiktaş’ı geçen hafta yenerek puan farkını üçe düşüren Galatasaray Denizli maçının yanı sıra rakibi Beşiktaş’ın Karagümrük karşısındaki maçı da merakla takip edilecek. Beşiktaş’ın Karagümrük karşısında puan kaybı yaşaması durumunda son haftaya şampiyonluk iddiasıyla çıkacak.

Averajı toplamak istiyor

Geçen hafta Beşiktaş’ı 3-1’lik skorla yenen Galatasaray rakibiyle ikili averajı kapatsa da genel averajda da geride bulunuyor. Sarı kırmızılar ligden düşmesi kesinleşen Denizlispor karşısında Galatasaray farklı skorla maçı kazanarak averajı kapatmak isteyecek.

Denizlispor Galatasaray canlı izle

11 Mayıs Salı günü saat 20:30’da başlayacak olan Denizlispor Galatasaray karşılaşması beIN Sports  ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı beIN Sports aboneleri takip edebilecek.

Öte yandan karşılaşmayı intenet üzerinden yayınlayan bazı sitelerde bulunuyor. Ancak bu siteler kaçak yayın yapmaktadır. Kaçak yayınları izleyenler kişiler hakkında da adli işlem yapılmaktadır. Ayrıca kaçak yayınlarda görüntü kalitesi düşük olmakla birlikte sık sık donma sorunu yaşanmaktadır.

Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız.

 


Son Güncelleme: 11.05.2021 20:00
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Anahtar Kelimeler:
Süper LigGençlerbirliğiHatayspor
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