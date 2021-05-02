Denizlispor Çaykur Rizespor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Denizli - Rize youtube geniş özeti ve maçın golleri

Süper Lig’in 39’uncu haftasında Denizlispor bu sezonun finaline çıkacak. Sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Denizlispor bu maçı kaybetmesi durumunda bu sezon küme düşmeyi garantileyecek.

Denizlispor bu maç öncesinde ligde çıktığı 36 maçta 6 galibiyet, 10 beraberlik ve 20 yenilgi ile 28 puan topladı. Rizespor ise ligde çıktığı 36 maçta 10 galibiyet, 12 beraberlik ve 14 yenilgi aldı. Karadeniz ekibi 42 puanla ligde 13’üncü sırada bulunuyor.

Muhtemel 11’ler

Denizlispor:

Abdulkadir, Özer, Muhammet, Fabiano, Sakıb, Bakalorz, Diskerud, Mesanovic, Sagal, Tusha, Rodallega

Çaykur Rizespor:

Gökhan, Moroziuk, Selim, Talbi, İsmail Köybaşı, Donsah, Abdullah, Samudio, Boldrin, Michalak, Remy

Denizli’de 5 oyuncu sınırda

Rize’de 7 oyuncu sınırda

Ligde bu sezonun final maçına çıkacak olan Denizlispor’da Rize maçı öncesi 5 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Recep Niyaz, Kubilay Aktaş, Fabiano, Bakalorz ve Sakıb bu maçta kart görmeleri halinde bir sonraki maç yer alamayacak.

Rizespor’da Denizli deplasmanı öncesi 7 oyuncu sınırda bulunuyor. Donsah, Tunay, Boldrin, Meriah, İsmail, Selim Ay ve Talbi bu maçta kart görmeleri halinde bir sonraki maçta yer alamayacak.

Öte yandan sakatlığını atlatan yıldız golcü Remy bu maçta yer alabilecek.

Denizlispor Çaykur Rizespor maçı saat kaçta başlayacak?

Denizlispor Çaykur Rizespor karşılaşması 2 Mayıs Pazar günü saat 16:00’da başlayacak. Denizli Atatürk Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından futbol severlerin beğenisine sunulacak. Denizlispor adına final maçı olan karşılaşma öncesi iki takımda son hazırlıklarını tamamladı.

Denizlispor Çaykur Rizespor maçı geniş özeti ve goller için tıklayınız.