Denizlispor Çaykur Rizespor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Denizli Rize Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını

Süper Lig’in 39’uncu haftasında Denizlispor Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Ligin son sırasında yer alan Denizlispor ile orta sıralarda yer alan Rizespor’un maçı öncesi son hazırlıklar yapıldı.

Denizlispor bu maç öncesi ligde 28 puanla son sırada yer alıyor. Rizespor ise bu maç öncesi ligde 42 puanla 13’üncü sırada yer alıyor.

Denizlispor Çaykur Rizespor maçı ne zaman başlayacak?

Denizlispor Çaykur Rizespor karşılaşması 2 Mayıs Pazar günü saat 16:00’da başlayacak. Denizli Atatürk Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

Muhtemel 11’ler

Denizlispor:

Çaykur Rizespor:

Denizli için son maç olabilir

Abdulkadir, Özer, Muhammet, Fabiano, Sakıb, Bakalorz, Diskerud, Mesanovic, Sagal, Tusha, RodallegaGökhan, Moroziuk, Selim, Talbi, İsmail Köybaşı, Donsah, Abdullah, Samudio, Boldrin, Michalak, Remy

Rize rahat konumda

Ligin son sırada yer alan Denizlispor Rizespor maçını kaybetmesi halinde küme düşmesi kesinleşebilir. Denizli ekibi bu sezon lige kabus gibi bir başlangıç yaptıktan sonra 3 teknik adam değişikliğe gitti. Teknik direktör değişiklikleri de fayda etmezken, Denizlispor’un düşüşü devam etti.

Denizlispor gibi ligin ikinci yarısında küme düşme hattında yer alan Rizespor teknik direktör Bülent Uygun ile birlikte çıkışa geçti. Karadeniz ekibi son haftalarda alınan puanlarla ligin bitimine az bir süre kala küme düşme hattından uzaklaştı ve rahat bir konuma çıkmış oldu.

Denizli Rize maçı canlı

2 Mayıs Pazar günü saat 16:00’da başlayacak olan Denizli Rize maçı beIN Sports 1’den futbol severlerle buluşacak. Karşılaşmayı beIN Sports aboneleri takip edebilecek.

Buna karşın maçı intenette yayınlayan bazı sitelerde biliniyor. Bu siteler kaçak yayın yapmaktadır. Kaçak yayınlar suç olmakla birlikte, bu yayınlarda verilen reklamlar üzerinden virüs bulaşma riski de bulunmaktadır.

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