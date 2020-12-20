Denizlispor-Alanyaspor maçı hangi kanalda, Denizlispor-Alanyaspor maçı şifresiz nasıl izlenir?

Süper Lig’in 13. Haftasında Denizlispor kendi sahasında Alanyaspor’u konuk ediyor. Her iki takım için de 3 puanın son derece değerli olduğu bu haftada Alanyaspor şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürmek için Denizlispor’u mağlup etmeye çalışacak. Denizlispor ise haftalardır süregelen kötü gidişatı durdurmak için ter dökecek.

Denizlispor-Alanyaspor maçı ne zaman?

Süper Lig’in 13. Haftasında Denizlispor-Alanyaspor mücadelesi 20 Aralık Pazar günü saat 16.00’da oynanacak. Maç Denizlispor’un sahasında oynanacak.

Denizlispor-Alanyaspor maçı hangi kanalda?

Denizlispor-Alanyaspor karşılaşması canlı olarak beIN Sports 1 ekranlarında yayınlanacak. Ayrıca maçı izleyebilmek için beIN Sports 1 dışında beIN Connect ya da Digitürk Play tarifelerine üye olunması da bir seçenek olarak sunulmaktadır.

Denizlispor-Alanyaspor maçı şifresiz nasıl izlenir?

Denizlispor ile Alanyaspor arasında oynanacak olan karşılaşmanın izlenebilmesi için beIN Sports kanalının ya da yukarıdaki kısımda sıralanmış olan tarifelere aboneliklerin bulunması gerekmektedir. BeIN Sports kanalının izlenebilmesi için şifresinin açılması gerekmektedir. İntenet üzerinde şifresiz yayın yapan adresler olsa bile, Süper Lig maçlarının yayın hakları beIN Sports’a aittir. Bu bağlamda intenetten yapılan yayınlar yasal olmamaktadır.

Denizlispor maça bu ilk 11 ile çıkacak!

Cenk, Tiago Lopes, Fabiano, Mustafa, Bergdich, Murawski, Recep, Aissati, Mesanovic, Sagal, Rodallega

Alanyaspor maça bu ilk 11 ile çıkacak!

Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Tayfur, Salih, Siopis, Berkan, Bakasetas, Davidson, Barreiro