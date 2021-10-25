David Beckham’dan Dünya Kupası için dev anlaşma: 180 milyon Euro

İngiliz futbolunun efsanelerinden biri olarak görülen, gelecek yıl’da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası’nın yüzü oldu. Kariyerinde Real Madrid, Manchester United ve PSG gibi önemli kulüplerde forma giyen Beckham, futbol kariyerinin ardından da popülerliğini korumaya devam etti.

Ünlü futbolcu, İngiliz basınında çıkan habere göre futbol elçiliği teklifini kabul etti ve Katar’ın futbol yüzü oldu. Beckham anlaşma kapsamında 180 milyon Euro kazanacak. Önümüzdeki ay resmi olarak açıklanması beklenen anlaşma kapsamında Beckham 10 yıl süreyle Katar’ın reklam yüzü olacak.