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David Beckham’dan Dünya Kupası için dev anlaşma: 180 milyon Euro

Kariyerinde Manchester United, Real Madrid ve PSG gibi takımlar forma giyen futbol efsanesi David Beckham, FIFA Dünya Kupası’nın yüzü oldu. Futboldan sonrada popülerliğini devam ettiren Beckham, 10 yıl sürecek anlaşma kapsamında 180 milyon Euro kazanacak.

25 Ekim 2021 Pazartesi 14:17
David Beckham’dan Dünya Kupası için dev anlaşma: 180 milyon Euro
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İngiliz futbolunun efsanelerinden biri olarak görülen David Beckham, gelecek yıl Katar’da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası’nın yüzü oldu. Kariyerinde Real Madrid, Manchester United ve PSG gibi önemli kulüplerde forma giyen Beckham, futbol kariyerinin ardından da popülerliğini korumaya devam etti.

Ünlü futbolcu, İngiliz basınında çıkan habere göre futbol elçiliği teklifini kabul etti ve Katar’ın futbol yüzü oldu. Beckham anlaşma kapsamında 180 milyon Euro kazanacak. Önümüzdeki ay resmi olarak açıklanması beklenen anlaşma kapsamında Beckham 10 yıl süreyle Katar’ın reklam yüzü olacak.


Son Güncelleme: 25.10.2021 14:17
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Anahtar Kelimeler:
KatarDavid BeckhamDünyakupası
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