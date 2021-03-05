Daum yine Fenerbahçe' göz kırptı

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasına girilirken takımlar arasındaki şampiyonluk mücadelesi ve küme düşmeme yarışı büyük bir heyecana sahne oluyor. Süper Lig’in 28. haftasında İstanbul temsilcisiile Antalya temsilcisi Antalyaspor Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk dakikalarında Antalyaspor öne geçti. Fenerbahçe son dakikalara giderken beraberliği Yakalasa da galip gelemedi ve bir puana razı oldu. Bu sonuçla Fenerbahçe Kadıköy’de üst üste üç maçtır kazanamıyor. Polis polise Ersun Yanal liderliğinde 12. maçından da yenilgisiz ayrıldı. Bu sonuçların ardından Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü alman çalıştırıcı Cristoph’un, geçtiğimiz günlerde yaptığı İstanbul paylaşımın ardından yine İstanbul ile alakalı paylaşımda bulundu. Bu paylaşımların ardından Fenerbahçe’nin Fenerbahçe’ye göz kırptığı düşündürmeye başladı. Sezon sonunda Daum’un yeniden Fenerbahçe’ye geleceği konuşuluyor.