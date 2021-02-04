Dadaş,Sivas deplasmanından eli boş dönmedi

3 Şubat Çarşamba saat 13.30’da hakem Fırat Aydınus’un yönettiği Sivasspor-Erzurumspor maçında gülen taraf çıkmadı.Düşme potasında bulunan Erzurum takımının çıkışa geçmesi için 3 puan şarttı.Ancak 2 tarafında direkten dönen topları ve bol pozisyonlu maçta gol atan taraf olmadı.Deplasmandan puanla dönen taraf son 4 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik alarak düşmeme mücadelesinde umut verdi.
Mesut Bakkal ise,Gidişatlarının iyiye gittiğini,takımının bu şekilde devam etmesinin takımı rahatlatacağını söyledi.
Son Güncelleme: 04.02.2021 16:12