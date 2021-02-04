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Dadaş,Sivas deplasmanından eli boş dönmedi

Her iki takımında direkten dönen toplarının olduğu maçta gülen taraf olmadı.1 Puan'a razı oldular.

04 Şubat 2021 Perşembe 16:12
Dadaş,Sivas deplasmanından eli boş dönmedi
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3 Şubat Çarşamba saat 13.30’da hakem Fırat Aydınus’un yönettiği Sivasspor-Erzurumspor maçında gülen taraf çıkmadı.Düşme potasında bulunan Erzurum takımının çıkışa geçmesi için 3 puan şarttı.Ancak 2 tarafında direkten dönen topları ve bol pozisyonlu maçta gol atan taraf olmadı.Deplasmandan puanla dönen taraf son 4 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik alarak düşmeme mücadelesinde umut verdi.

Sivasspor teknik direktörü Çalımbay maç sonu yaptığı açıklamada,5 maçtır kazanamadıklarını ancak takımının performasından umutlu olduğunu söyledi.

Mesut Bakkal ise,Gidişatlarının iyiye gittiğini,takımının bu şekilde devam etmesinin takımı rahatlatacağını söyledi.



Son Güncelleme: 04.02.2021 16:12
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Anahtar Kelimeler:
SivassporErzurumspor
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