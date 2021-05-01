Cyle Larin kimdir, kaç gol attı? Larin kaç yaşında, nereli? Kariyerinde hangi takımlarda oynadı?

Bu akşam oynanan Beşiktaş-Hatayspor karşılaşmasında adından oldukça sık söz ettirmeyi başaran futbolcu Cyle Larin oldu. Başarısı herkes tarafından taktir edilirken, Hatayspor yenilgisiyle sonlandı.

Beşiktaş'ın forvet oyuncusu Clye Larin, Jamaika asıllı Kanada'lı futbolcudur.

Ontario'da 1995 dünyaya gözlerini açmış 26 yaşındadır. 2018 yılından bu yana Süper Lig'de Beşiktaş forması giymiştir. Amerika Birleşik Devleti'ndeki Orlando City SC takımından transfer olmuştur.

2018'de Göztepe ile oynanan maçta son dakikalar oyuna girerek Beşiktaş formasını giydi.

Sonraki maçlarda performansı biraz düşük olduğundan beklenen oyunu sergileyemediği için yedek kulübesinde bekledi.

Maçın ikinci yarısı devam ederken şu ana kadar 4 gol attı. Başarılı olan genç yetenek adıyla dikkatleri üzerine çekti.