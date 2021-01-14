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Cüneyt Çakır son 10 yılın en iyi ikinci hakemi seçildi

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu son 10 yılın en iyi hakemleri listesini açıkladı. Listede Türk hakem Cüneyt Çakır ikinci sırada yer aldı.

14 Ocak 2021 Perşembe 19:22
Cüneyt Çakır son 10 yılın en iyi ikinci hakemi seçildi
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Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu, dünyada son 10 yılın en iyi hakemlerini belirledi. Liste 2011 yılı ile 2020 yılı arasında görev yapan ve tüm hakemlerin değerlendirilmesiyle hazırlandı. Listenin zirvesinde Alman hakem Felix Brych 141 puanla yer alırken, Türk hakem Cüneyt Çakır 140 puanla ikinci sırada yer aldı. Cüneyt Çakır 2014-2015 sezonu Şampiyonlar Ligi finalini yönetmişti.

Cüneyt Çakır kariyerinde UEFA ve FIFA organizasyonları başta olmak üzere birçok üst düzey karşılaşmada görev almış ve bu karşılaşmalarda gösterdiği performansla uluslararası alanda övgü almıştı.

Öte yandan Cüneyt Çakır’ın yurt dışında düzenlenen tunuvalardaki başarısını Süper Lig’de gösterememesi çokça eleştiriliyor.



Son Güncelleme: 14.01.2021 19:22
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Anahtar Kelimeler:
Cüneyt çakırHakem
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