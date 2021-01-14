Cüneyt Çakır son 10 yılın en iyi ikinci hakemi seçildi

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu, dünyada son 10 yılın en iyi hakemlerini belirledi. Liste 2011 yılı ile 2020 yılı arasında görev yapan ve tüm hakemlerin değerlendirilmesiyle hazırlandı. Listenin zirvesinde Alman hakem Felix Brych 141 puanla yer alırken, Türk hakem Cüneyt Çakır 140 puanla ikinci sırada yer aldı. Cüneyt Çakır 2014-2015 sezonu Şampiyonlar Ligi finalini yönetmişti.

Cüneyt Çakır kariyerinde UEFA ve FIFA organizasyonları başta olmak üzere birçok üst düzey karşılaşmada görev almış ve bu karşılaşmalarda gösterdiği performansla uluslararası alanda övgü almıştı.

Öte yandan Cüneyt Çakır’ın yurt dışında düzenlenen tunuvalardaki başarısını Süper Lig’de gösterememesi çokça eleştiriliyor.