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Cüneyt Çakır saçlarını neden kazıttı?

Bu akşam derbide gördüğümüz Cüneyt Çakır'ın saçları merak konusu oldu. Saçlarını kaztılmış görmeye alışık olmadığımız Çakır, akıllara bir sürü soru getirdi. Cüneyt Çakır'ın sağlık problemi mi var?

06 Şubat 2021 Cumartesi 22:51
Cüneyt Çakır saçlarını neden kazıttı?
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Cüneyt Çakır’ı en son bugün oynanan Galatasaray – Fenerbahçe maçında orta saha hakemi olarak gördük. Yeni saç stilini görenler bunun kendi tercihi mi yoksa bir rahatsızlığı mı olduğunu merak etti.

 

Konu ile ilgili edinilen bilgilere göre Çakır’ın saçlarının asıl hali bu şekildeymiş. Normal olarak akıllara şu soru geliyor. Orijinal saçı böyle ise yakın zamanda gördüğümüz saçı şu anki halinden nasıl bu kadar farklı olabiliyor.

 

Kendisinin bu zamana kadar seyrek saçlarını kapatmak amacı ile saçları dolgun gösteren bir toz kullandığı ortaya çıktı. 

 

Herhangi bir hastalığı olmadığı öğrenilen Çakır, sevenlerini rahatlattı.

 

CÜNEYT ÇAKIR

 

45 yaşında olan hakemın orijinal mesleği sigortacılık idi. İşletme diploması olan Çakır’ın boyu 1 metre 76 santimdir. İlk defa 17 yaşında hakemlik yaptı.

 

Birçok kaynak kendisinin Fenerbahçe takımını tuttuğunu söylese de Çakır’dan gelen bir açıklama yoktur. Bu sorulara verilen cevaplar asılsızdır.

 

 



Son Güncelleme: 06.02.2021 22:51
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Anahtar Kelimeler:
Cüneyt çakırSaç
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