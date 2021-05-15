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Cüneyt Çakır kimdir, kaç yaşında? Cüneyt Çakır hangi takımlı?

Futbol müsabakalarında adını duyuran hakem Cüneyt Çakır kariyerinde birçok maç yönetme fırsatı buldu. Şampiyonluk yolunda en büyük aday olan Galatasaray’ın bugün ki maçını yönetecek olan Çakır hakkında araştırmalar başladı. Merak edilen hakem Çakır’ın tuttuğu takımda merak edilen konu oldu. Cüneyt Çakır hakkında merak edilenler haberimizde

15 Mayıs 2021 Cumartesi 14:35
Cüneyt Çakır kimdir, kaç yaşında? Cüneyt Çakır hangi takımlı?
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Hakem Cüneyt Çakır kimdir, kaç yaşında?

45 yaşında olan Çakır İstanbul da dünyaya geldi. hakemlikten önce yaptığı asıl mesleği ise sigortacılıktır. Üniversite hayatını Kocaeli Üniversitesinde İşletme Bölümü okuyarak tamamladı. Hakemliğin yanı sıra sigortacılığa da devam etmektedir. Futbol geçmişi olan Çakır 10 yaşından 17 yaşında kadar Kartalspor’un alt yapısında yer aldı. 1994 yılında hakemliğe ilk adımlar atıldı. 1997 yılında C klasman ve 1999 yılında B klasman da hakemlik yaptı. Kariyerinde ilk yönettiği maç ise TFF de bulanan 18 Ekimde Beşiktaş A.Ş – Samsunspor paf ligi maçı oldu. 2001 yılında ise Süper Lig’de ilk maçına çıktı.

Cüneyt Çakır hangi takımı tutuyor?

Kariyerinde birçok maçı yöneten ve başarısı ile konuşulan Çakır’ın Fenerbahçe takımını tuttuğu iddia ediliyor. Fakat kesin bir bilgi olarak ye almıyor.

Galatasaray – Yeni Malatyaspor maçı ne zaman?

Şampiyonluk yolunda son adım olan bu maç da heyecanlar üst seviyede. 15 mayıs Türk Telekom Stadı’nda oynanacak maçın hakemliğini Cüneyt Çakır yapacaktır. Bu akşam 20.30’da oynanacak müsabaka 90 dakika boyunca Bein Sport2 ekranlarında futbol sevenler ile buluşacak.


Son Güncelleme: 15.05.2021 14:35
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HakemTakımLigMaç
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