Cüneyt Çakır kimdir, kaç yaşında? Cüneyt Çakır hangi takımlı? Cüneyt Çakır kariyeri ve biyografisi

Cüneyt Çakır kariyeri boyunca UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası, FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Şampiyonası'nın yer aldığı 5 yarı final maçının hakemliğini yapmıştır. Çakır, hem UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası'nda, hem de FIFA Dünya Kupası'nda görev alan ikinci Türk hakemdir. İlki ise Doğan Babacan’dır. Bunun yanı sıra ekibiyle birlikte 6 Haziran 2015 tarihinde Şampiyonlar Ligi Finalinde Barcelona-Juventus maçını yöneterek Şampiyonlar liginde final maçı yöneten ilk Türk hakem olmuştur.

Cüneyt Çakır’ın biyografisi

Cüneyt Çakır, 23 Kasım 1976 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Babası eski hakem ve MHK eski asbaşkanı Serdar Çakır’dır. Cüneyt Çakır eğitimini Kocaeli Üniversitesi İşletme Bölümü’nde tamamlamıştır. Çakır hem hakemlik hem de sigortacılık yapmaktadır.

Çakır’ın hakemlik kariyeri 1994 senesinde başlamıştır. 1997 senesinde C klasman, 1999 senesinde ise B klasman hakem olmuştur. Türkiye Futbol Federasyonu’nun kayırlarına göre yönettiği ilk maç 18 Ekim 1996 tarihinde Beşiktaş-Samsunspor Paf Ligi maçı olmuştur. Bu maçta birinci yardımcı hakemlik yapmıştır.

2001 senesinde üst klasman hakem sınıfına yükselmiştir. Yine aynı yıl Süper Lig’de ki ilk maçına çıkmıştır. Bu maçın tam tarihi 29 Eylül 2001’dir. Yönettiği maç ise Malatyaspor-Rizespor maçıdır.

Daha sonra 17 Mayıs 2014 senesine kadar profesyonel liglerde yardımcı hakem olrak görev yapmıştır. Bunların yanı sıra dördüncü hakem ve orta hakem olarak totalde 413 maçta yer almıştır.

Çakır, 2006 senesinde FIFA kokartı takmaya hak kazanmıştır. Gösterdiği başarılar kapsamında 2007 senesinde Avrupa’nın yetenekli hakemlerinin davet edildiği İsveçli eski hakem Karl-Erik Nilsson'un yönetimindeki Mentör Programı'na davet edilmiştir. Buradaki üstün başarısından ötürü UEFA tarafından üst düzey müsabakalarda görevlendirilmiştir.

Çakır, 2007 senesinde Avusturya’da düzenlenen 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finallerine davet edilmiştir. Burada Fransa-Sırbistan ve İspanya-Portekiz maçlarına hakemlik yapmıştır.

Bunun yanı sıra 2009 senesinde İsveç’te düzenlenen 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası’nda İngiltere-İsveç arasındaki müsabakada ve normal süresi 3-3 biten ve penaltılarla İngiltere’nin kazanmış olduğu yarı final maçına da dahil olarak 3 maç yönetmiştir. 2009-2010 sezonunda ise Fulham ve Hamburg arasındaki Avrupa Ligi yarı final maçını yönetmiştir.

Daha sonra 2010-2011 sezonunda ise Şampiyonlar Ligi grup maçlarından Rubin-Barcelona maçlarını yönetmiştir. Dolayısıyla 10 sene sonra bir Türk hakem Şampiyonlar Ligi maçında görev almıştır. Çakır, Doğan Babacan ve Ahmet Çakar’ın ardından üçüncü Türk hakemi olmuştur. Çakır daha sonra 16 Haziran 2011 tarihinde UEFA tarafından en üst kategori olan UEFA Elit Hakem Kategorisi'ne yükseltilmiştir.

2011 senesinde Kolombiya’da düzenlenen FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası’nda görev yapmış ve Portekiz-Fransa yarı final müsabakası, 1 çeyrek final, 3 grup müsabakası olmak üzere tam 5 müsabaka yönetmiştir.

Bunların yanı sıra 2011-2012 sezonunda oynanan Barcelona-Chelsea arasındaki Şampiyonlar Ligi final rövanş maçını yönetmiştir. Bu maç 2-2 bitmiş ve Chelsea finale çıkmıştır.

16 Aralık 2012’de Brezilya'nın Corinthians ile İngiltere'nin Chelsea takımları arasında oynanan FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalini de yönetmiştir. Cüneyt Çakır bunların yanı sıra Türkiye'de gerçekleştirilen 2013 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda da görev almıştır. 2014 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde 4. hakemlik görevini üstlenmiştir.

Cüneyt Çakır, Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu tarafından gerçekleştirilmiş olan '2014 Yılı Dünyanın En İyi Hakemi' listesinde Meksikalı Marco Antonio Rodriguez ile beraber 13 puan alarak sekizinci sırada yer almıştır.

Cüneyt Çakır, 2015-2016 sezonundan önce Türkiye Futbol Federasyonu ile ilk defa profesyonel sözleşme imzalamıştır.

2012 Avrupa Futbol Şampiyonası

Çakır, Polonya ve Ukrayna’nın ev sahipliğini yaptığı 2012 Avrupa Futbol Şampiyonasında da görev almıştır. Grup maçlarında Ukrayna-İsveç, İtalya-İrlanda karşılaşmalarını, çeyrek finalde İngiltere-İtalya müsabakasının 4. hakemlik görevinde yer almıştır. Bunların yanı sıra yarı finalde ise Portekiz-İspanya mücadelesini yöneten hakem olmuştur. Gösterdiği performansla World Referee adlı sitede yapılan oylamada birinci sırada yer almıştır. Bu maçta Bahattin Duran ve Tarık Ongun yardımcı hakem, Bülent Yıldırım ve Hüseyin Göçek ise çizgi hakemi olarak maçta Cüneyt Çakır'a eşlik etmişlerdir.

2014 FIFA Dünya Kupası

Cüneyt Çakır, Brezilya’da düzenlenen 2014 FIFA Dünya Kupası’nda görev almıştır. Bu karşılaşmalarda Bahattin Duran, Tarık Ongun’da yer almıştır. Grup aşamalarında Brezilya-Meksika ve Cezayir-Rusya maçlarını yönetmiştir. Dolayısıyla 1974 FIFA Dünya Kupası’nda Doğan Babacan’dan sonra FIFA Dünya Kupası maçı yöneten ikinci Türk hakem olarak tarihe geçmiştir. Bunların yanı sıra 9 Temmuz 2014 tarihinde ise Hollanda-Arjantin yarı final maçını yönetmiştir.

2015 Avrupa Şampiyonlar Ligi Final maçı

6 Haziran 2015 tarihinde Barcelona ile Juventus arasında Berlin'de oynanan Şampiyonlar Ligi final maçında hakemlik yapmıştır. Oynanan bu maçta Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapmıştır. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise İsveçli Jonas Eriksson olurken, asistan hakemler ise Hüseyin Göçek ile Barış Şimşek olmuştur. Mustafa Emre Eyisoy ise yedek asistan hakem olarak açıklanmıştır. Bu karşılaşma ile Cüneyt Çakır Şampiyonlar Ligi finalini yöneten ilk Türk hakem ve finalde düdük çalan en genç ikinci hakem olmuştur.

2016 Avrupa Futbol Şampiyonası

Çakır, Fransa’nın ev sahipliğini yaptığı 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda da yer almıştır. İlk olarak Portekiz-İzlanda ve Belçika-İrlanda karşılaşmalarını yönetmiştir. Bunun yanı sıra ikinci tur maçı olan İspanya-İtalya maçını da yönetmiştir. Çakır, maçın sonunda yüksek not alsa bile İtalya Basınının eleştirilerine maruz kalmıştır. Karşılaşmadan bir gün sonra 28 Haziran 2016'da Cüneyt Çakır'ın tunuvada başka bir maç yönetmeyeceği açıklanmıştır.

2018 FIFA Dünya Kupası

Çakır, Rusya’da düzenlenmiş olan 2018 Dünya Kupa’sında 4 karşılaşma yönetiminde yer almıştır. İlk olarak Fas-İran ve Nijerya-Arjantin maçlarında hakemlik yapmıştır. Bunun yanı sıra Rusya-Mısır mücadelesinde dördüncü hakem olarak bulunmuştur. Hırvatistan-İngiltere yarı final maçını yönetmiştir. Çakır’ın tüm maçlardaki yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapmıştır.

2019 Avrupa Süper Kupa

Cüneyt Çakır, önceki sezonun Avrupa Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takım ile Avrupa Ligi'ni kazanan takım arasında oynanan UEFA Süper Kupa maçının 14 Ağustos 2019 tarihinde oynanan final maçında dördüncü hakem olarak yer almıştır. Bunların yanı sıra İstanbul'da Vodafone Park İnönü Stadyumu'nda Liverpool ile Chelsea arasındaki mücadeleyi, Fransız kadın hakem Stephanie Frappart yönetmiştir. Maçın yardımcı hakemliklerini de yine kadın hakemler üstlenmiştir.