Cüneyt Çakır hangi takımı tutuyor? Cüneyt Çakır hakemlikten ne kadar kazanıyor?

Süper Lig’de deneyimi en fazla olan hakemlerden biri olan Cüneyt Çakır, Avrupa’nın da öne çıkan hakemleri içinde. Avrupa’da ve dünyada pek çok başarı elde eden Çakır, Dünya Kupası Yarı Finali, Şampiyonlar Ligi Finali ile 2016 Avrupa Şampiyona’sında da yer aldı. Cüneyt Çakır, yönetmiş olduğu büyük maçlarda vermiş olduğu kararlar ile de taraftar gündeminde yer almayı başarıyor.

Cüneyt Çakır’ın tuttuğu takım

Cüneyt Çakır’ın kazancı ne kadar?

Haber sitelerinin çoğunda Cüneyt Çakır’ın Fenerbahçe’yi tuttuğuna dair haberler yer alıyor. Ancak bu herbir kaynağa dayandırılmış değil.

Hakemlerin aylık ve maç başına maaş ortalamaları bulunuyor. Aylık aldıkları maaş 12 bin ile 15 bin TL arasında değişiyor.

Klasmanın seviyesine bağlı olarak maaşlar değişirken, VAR hakemleri maç başına 4 bin TL kazanıyorlar. Orta hakemler ise 10 bin TL kazanıyorlar. Cüneyt Çakır ise ligdeki en fazla maaş ortalaması olan hakemler arasında yer alıyor.