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Cüneyt Çakır hangi takımı tutuyor? Cüneyt Çakır hakemlikten ne kadar kazanıyor?

Süper Lig’de en çok maç yöneten hakemlerden biri olan Cüneyt Çakır, ligde en tecrübeli hakemler içinde bulunuyor. Cüneyt Çakır ile ilgili en fazla merak edilen ise Çakır’ın hangi takımı tuttuğu ve aldığı maaş oldu. İşte ayrıntılar…

05 Şubat 2021 Cuma 23:24
Cüneyt Çakır hangi takımı tutuyor? Cüneyt Çakır hakemlikten ne kadar kazanıyor?
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Süper Lig’de deneyimi en fazla olan hakemlerden biri olan Cüneyt Çakır, Avrupa’nın da öne çıkan hakemleri içinde. Avrupa’da ve dünyada pek çok başarı elde eden Çakır, Dünya Kupası Yarı Finali, Şampiyonlar Ligi Finali ile 2016 Avrupa Şampiyona’sında da yer aldı. Cüneyt Çakır, yönetmiş olduğu büyük maçlarda vermiş olduğu kararlar ile de taraftar gündeminde yer almayı başarıyor.

Cüneyt Çakır’ın tuttuğu takım

Haber sitelerinin çoğunda Cüneyt Çakır’ın Fenerbahçe’yi tuttuğuna dair haberler yer alıyor. Ancak bu herhangi bir kaynağa dayandırılmış değil.

Cüneyt Çakır’ın kazancı ne kadar?

Hakemlerin aylık ve maç başına maaş ortalamaları bulunuyor. Aylık aldıkları maaş 12 bin ile 15 bin TL arasında değişiyor.

Klasmanın seviyesine bağlı olarak maaşlar değişirken, VAR hakemleri maç başına 4 bin TL kazanıyorlar. Orta hakemler ise 10 bin TL kazanıyorlar. Cüneyt Çakır ise ligdeki en fazla maaş ortalaması olan hakemler arasında yer alıyor.



Son Güncelleme: 05.02.2021 23:24
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