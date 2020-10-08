Cüneyt Çakır, EURO 2020 play-off'ta hakemlik yapacak

08 Ekim 2020 Perşembe 18:43
FIFA kokart hakemi Cüneyt Çakır, Gürcistan ve Belarus arasında oynanacak UEFA EURO 2020 play-off yarı final müsabakasında düdüğü çalacak.
Gürcistan’ın Tiflis kentinde Boris Paichadze Orıvnuli Stadyumu’nda saat 19.00 sıralarında oynanacak karşılaşmalarda Çakır’ın yardımcılığını ise Bahattin Duran ile Tarık Ongun üstlenecek. Maçın dördüncü hakemiyse Mete Kalkavan olacak.
Karşılaşmanın VAR hakemi Abdulkadir Bitigen olurken, AVAR ise Hüseyin Göçek olacak.
Son Güncelleme: 08.10.2020 18:43
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