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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süper Lig kulüpleri için yeni talimat!

Süper Lig 'de yer alan kulüplerin borçlarıyla ilgili yeni bir düzenleme yapılması talimatı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu talimatıyla birlikte AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, FIFA ile görüşme gerçekleştirdi.

03 Haziran 2021 Perşembe 11:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süper Lig kulüpleri için yeni talimat!
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Koronavirüs pandemisinden de etkilenen futbol kulüplerinin içinde bulundukları borç durumlarından kurtulmaları için bir yasa teklifi hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafında verilen bir talimatla hazırlanan yasanın yeni sezon tarihine kadar yetiştirilmesi planlanıyor.

Teklifle ilgili bir takım hazırlıklara başlayan eski milli futbolcularda, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, FIFA ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve yasa teklifinin içinde yer alan menajerlik bölümün FIFA tarafından desteklendiğini söyledi. Özalan, menajerlerin aldıkları yüksek ücretlerin düşürülmesi konusunda yer alan maddenin kabulü halinde bu önerinin tüm ülkelere önek olabileceği değerlendirilmesinin yapıldığını belirtti.

Söz konusu madde ise şöyle açıklandı:

* Menajerlerin 1 yıl eğitim alması ve en az bir yabancı dil bilmesi,

* Menajerlerin, hem futbolcuyla hem de takımla ayrı ayrı sözleşme yapmaması, ücretlerinde uçuk rakamların kullanılmaması

* Tek sözleşmeyle alınması gereken komisyon yüzde 2 veya 3 düzeylerinde olması,

* Menajerlerin sözleşmelerinin dijital ortam üzerinden hem Hazine ve Maliye Bakanlığı'na hem de İçişleri ile Spor Bakanlıklarına gönderilmesi ve şeffaf bir şekilde takip edilerek vergilendirmeye tabi tutulması.

 

 


Son Güncelleme: 03.06.2021 11:37
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Anahtar Kelimeler:
Süper LigFutbol KulübüBorçYeni DüzenlemeAlpay özalanCumhurbaşkanı Erdoğan
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