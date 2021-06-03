Cumhurbaşkanı Avrupa ve dünya şampiyonlarında madalya alan cimnastikçiler ile buluştu! Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da bulunan Sarayda Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya alan cimnastikçiler ile bir araya geldi. O anlar kameralara yansırken başarılı sporcular ve Cumhurbaşkanı'nın yüzleri gülüyordu.

Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda birinci olan Ayşe Begüm Onbaşı ile aynı masaya otururken Begüm Onbaşı’yı uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi başarıyla temsil eden cimnastikçileri kutladı.

Olimpiyat hayaline yaklaştığımıza değinen Erdoğan, sporculara destek verdi ve başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, spor alanında atletizmden karateye, güreşten basketbola kadar pek çok branşta elde edilen başarıların milletin göğsünü kabarttığını söylerken Türkiye’de bulunan sporcuların öneminden bahsetti.





‘Madalyaları çaldırmayın” ile espri yapan Cumhurbaşkanı, “Bakanımıza söyleyelim başarılı arkadaşlara bir kasa hediye ederse... Evlerinde kasaları olduğu zaman işi sağlama almış oluruz” ifadelerini kullandı.