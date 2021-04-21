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CSKA Moskova Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Turkish Airlines EuroLeague play-off ilk karşılaşmasında Fenerbahçe Beko deplasmanda CSKA Moskova ile karşılaşacak. Birçok kişi maçın ne zaman olduğunu araştırmaya başladı. CSKA Moskova Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta ve hangi kanalda sorularının yanıtlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

21 Nisan 2021 Çarşamba 18:45
CSKA Moskova Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda?
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Turkish Airlines EuroLeague play-off karşılaşmaları başladı. Temsilcimiz Anadolu Efes ilk maçında Real Madrid'i mağlup ederken, sıra diğer bir temsilcimiz Fenerbahçe'ye geldi. Korona virüs salgınından ve sakatlıklardan dolayı zor bir dönemde olan Fenerbahçe Beko,  CSKA Moskova’yı deplasmanda yenerek avantajı eline almak istiyor.

Korona vakaları sebebi ile sarı lacivertli ekipte Sırp baş antrenör Igor Kokoskov ve 5 oyuncu, sağlık protokollerinden dolayı kadroda yer almayacak. Yardımcı antrenör Erdem Can, bu akşamki karşılaşmada takımın başında yerini alacak. Sakatlığı devam eden Jan Vesely, bu akşam forma giymeyecek.

CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?

CSKA Moskova ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak karşılaşma bu akşam saat 20.00'da Megasport Arena'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 3 naklen yayınlayacak.




Son Güncelleme: 21.04.2021 18:45
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Anahtar Kelimeler:
CSKA MoskovaFenerbahçe BekoHangi KanaldaEuroLeague
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