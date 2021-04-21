CSKA Moskova Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Turkish Airlines EuroLeague play-off karşılaşmaları başladı. Temsilcimiz Anadolu Efes ilk maçında Real Madrid'i mağlup ederken, sıra diğer bir temsilcimiz Fenerbahçe'ye geldi. Korona virüs salgınından ve sakatlıklardan dolayı zor bir dönemde olan Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova’yı deplasmanda yenerek avantajı eline almak istiyor.

CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?

Korona vakaları sebebi ile sarı lacivertli ekipte Sırp baş antrenör Igor Kokoskov ve 5 oyuncu, sağlık protokollerinden dolayı kadroda yer almayacak. Yardımcı antrenör Erdem Can, bu akşamki karşılaşmada takımın başında yerini alacak. Sakatlığı devam eden Jan Vesely, bu akşam forma giymeyecek.

CSKA Moskova ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak karşılaşma bu akşam saat 20.00'da Megasport Arena'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 3 naklen yayınlayacak.