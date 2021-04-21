CSKA Moskova Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Turkish Airlines EuroLeague play-off karşılaşmaları başladı. Temsilcimiz Anadolu Efes ilk maçında Real Madrid'i mağlup ederken, sıra diğer bir temsilcimiz Fenerbahçe'ye geldi. Korona virüs salgınından ve sakatlıklardan dolayı zor bir dönemde olan Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova’yı deplasmanda yenerek avantajı eline almak istiyor.
CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?
CSKA Moskova ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak karşılaşma bu akşam saat 20.00'da Megasport Arena'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 3 naklen yayınlayacak.
Son Güncelleme: 21.04.2021 18:45