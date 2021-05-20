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Crystal Palace, Ozan Tufan’ın peşinde

İngiltere Premier Ligi takımlarından Crystal Palace’ın Fenerbahçe’nin orta saha oyuncusu Ozan Tufan’ın peşinde olduğu iddia ediliyor. Palace’ın bu transfer için 20 milyon Euro’yu gözden çıkardığı belirtiliyor.

20 Mayıs 2021 Perşembe 11:37
Crystal Palace, Ozan Tufan’ın peşinde
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Spor Toto Süper Lig’de hayal kırıklığı yaratan Fenerbahçe’de belki de parlayan tek isim olan Ozan Tufan oynadığı futbolla birçok önemli takımın radarına girmişti. Edinilen bilgilere göre o takımlardan birisi de İngiltere Ligi ekiplerinden Crystal Palace. Londra temsilcisinin Fenerbahçe’den Ozan Tufan’ı transfer etmek istediği ve Fenerbahçe’ye bu transfer için 20 milyon Euro gibi yüksek bir rakam teklif ettiği ifade ediliyor.

Palace geçtiğimiz sezonlarda da genç yıldızı transfer etmek istemiş ancak Fenerbahçe oyuncuyu takımda tutmuştu. Ozan Tufan ise birçok defa İngiltere Ligi’nde oynamak istediğini dile getirmişti.

Ozan Tufan Süper Lig’de Fenerbahçe ile bu sezon oynadığı 37 maçta 6 gol 10 asist ile oynadı.


Son Güncelleme: 20.05.2021 11:37
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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeOzan TufanCrystal Palace
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