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Crystal Palace-Manchester United karşılaşmasında kazanan çıkmadı

İngiltere Premier Lig’de 29. hafta heyecanı bugün oynanan karşılaşmalarla devam etti. Günün son maçında Crystal Palace deplasmanına konuk olan Manchester United, sahadan 1 puan ile ayrıldı. Maçta gol sesi çıkmazken, United zirve yarışında önemli bir kayıp yaşadı.

04 Mart 2021 Perşembe 01:31
Crystal Palace-Manchester United karşılaşmasında kazanan çıkmadı
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İngiltere Premier Lig’de 29. hafta karşılaşmaları tüm hızıyla devam ediyor. Günün son maçında zirve mücadelesi veren Manchester United, orta sıralarda yer alan Crystal Palace deplasmanına konuk oldu. Hafta sonu oynayacağı Manchester City karşılaşması öncesi hata yapmak istemeyen Manchester United, istediğini bulamadı. 0-0 sona eren karşılaşmanın ardından her iki takım da bir puana razı olurken, Manchester United puanını 51 yaptı ve 2. sırada kendine yer buldu. Crystal Palace ise puanını 34 yaptı ve 13. sırada haftayı kapattı.

Manchester United sıradaki maçını, 7 Mart Pazar günü Manchester City ile deplasmanda oynayacak. Crystal Palace ise aynı gün Tottenham’a konuk olacak.



Son Güncelleme: 04.03.2021 01:31
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Anahtar Kelimeler:
Crystal PalaceManchester UnitedPremier Lig
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