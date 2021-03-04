Crystal Palace-Manchester United karşılaşmasında kazanan çıkmadı

İngiltere’de 29. hafta karşılaşmaları tüm hızıyla devam ediyor. Günün son maçında zirve mücadelesi veren, orta sıralarda yer alandeplasmanına konuk oldu. Hafta sonu oynayacağı Manchester City karşılaşması öncesi hata yapmak istemeyen Manchester United, istediğini bulamadı. 0-0 sona eren karşılaşmanın ardından her iki takım da bir puana razı olurken, Manchester United puanını 51 yaptı ve 2. sırada kendine yer buldu. Crystal Palace ise puanını 34 yaptı ve 13. sırada haftayı kapattı.

Manchester United sıradaki maçını, 7 Mart Pazar günü Manchester City ile deplasmanda oynayacak. Crystal Palace ise aynı gün Tottenham’a konuk olacak.