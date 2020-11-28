Ç.Rizespor 0 - 4 Galatasaray STSL 20-21 Sezonu 10.Hafta maç özeti ve golleri izle

ÖZET İZLE/ Rizespor 0-2 Galatasaray Maç Özeti ve Golleri İzle
Süper Lig’de 10. Haftada Çaykur Rizespor yuvasında Galatasaray’ı misafir ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısında Galatasaray 1-0 üstünlük elde etti. İkinci yarısında Galatasaray 4-0 üstünlükle devam etti.
Maçtan Dakikalar
24. dakikada paslaşma şeklinde serbest vuruş kullanan Emre Akbaba soldan yaptığı orta için yükselen Sofiane Fegholui kafa vuruşu ile topu üst direkten döndürüp sahaya geri gönderdi. Dönen topla Mbaye Diagne’nin kafa vuruşunu kalede bulunan Gökhan Akkan son dakikada ayaklarıyla uzaklaştırdı.
33. dakikada sağ kanatta orta saha çizgisinde bulunan Morozyuk’un yolladığı uzun pası Milan Skoda göğsüyle karşılayarak ceza sahasından vuruşunu gerçekleştirdi fakat top auta çıktı.
44. dakikada Dario Melnjak ve Emre Akbaba arasındaki hava topu mücadelesi sırasında Emre Akbaba yerde kaldığı için maç hakemi Atilla Karaoğlan VAR’ a başvuru yaparak penaltı noktasını göstermiştir. Penaltı sırasında topun başında olan Diagne topu filelere kavuşturmuştur. 0-1
52. dakikada sağ taraftan Oğulcan'ın pasında Emre Akbaba kaleye sırtı dönükken kendisine verdiği pası değerlendiren Diagne'nin vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-2
79. dakikada ceza sahasının çerisinde oluşan karambolde Emre Kılıç'ın verdiği pasta topla buluşan Diagne'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-3
86. dakikada savunmadan seken topla ceza sahası dışında buluşan Taylan'ın şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-4
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Maç, Çaykur Didi stadında gerçekleşmiş olup maç hakemleri Atilla Karaoğlan, Sekan Ok, Serkan Çimen’ dir.
Çaykur Rizespor:
Yedek Oyuncular:
Tarık, Kemal Rüzgar, Tunay Torun, İsmail, Selim, Jovancic, Onur, Fenando, Doğan, Remy
Teknik Direktör:
Stjepan tomas
Galatasaray:
Fatih, Linnes, Marcao, Donk, Emre Taşdemir, Taylan, Feghouli, Emre Akbaba, Oğulcan, Emre Kılınç, Diagne
Yedek Oyuncular:
Yusuf, Şener, Etebo, Kerem A., Ömer, Luyindama, Emin, Sekidika, Ali Yavuz
Teknik Direktör:
Fatih Terim
Goller:
Diagne (dk 44 pen.) (Galatasaray)
Sarı Kartlar:
Boldrin, Baiano, Emir, Melnjak (Çaykur Rizespor)