Cristiano Ronaldo'dan müthiş geri dönüş! Sonradan girdiği maçta 2 gol attı

Koronavirüse yakalanan ve karantina süreci tamamlanan Cristiano Ronaldo, Spezia deplasmanında Juventus formasını giydi. Torino ekibinin 4-1 galip geldiği maçta karantina süreci tamamlanan Ronaldo, maça sonradan girerek maça damgasını vurmayı başardı.
Spezia deplasmanında dakika 14’te Alvaro Morata’nıın kaydettiği golle 1-0 öne geçen Juventus, dakika 32’de kalesinde gol gördü. İlk yarı 1-1 tamamlandı.
Dakika 67’de Adrien Rabiot, Juventus’un üçüncü golünü kaydetti.
Dakika 76’da kazanılan penaltıda golü kaydeden Ronaldo skoru belirledi.
Koronavirüs testi pozitif çıkan Cristiano Ronaldo son olarak 4 Ekim’de Napoli maçında forma giydi.
Son Güncelleme: 01.11.2020 20:39