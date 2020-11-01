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Cristiano Ronaldo'dan müthiş geri dönüş! Sonradan girdiği maçta 2 gol attı

Karantina süreci tamamlanan Cristiano Ronaldo'dan müthiş geri dönüş! Ronaldo, Juventus'un Spezia karşısında 4-1 geldiği maçta iki gol kaydetti.

01 Kasım 2020 Pazar 20:39
Cristiano Ronaldo'dan müthiş geri dönüş! Sonradan girdiği maçta 2 gol attı
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Koronavirüse yakalanan ve karantina süreci tamamlanan Cristiano Ronaldo, Spezia deplasmanında Juventus formasını giydi. Torino ekibinin 4-1 galip geldiği maçta karantina süreci tamamlanan Ronaldo, maça sonradan girerek maça damgasını vurmayı başardı.

Spezia deplasmanında dakika 14’te Alvaro Morata’nıın kaydettiği golle 1-0 öne geçen Juventus, dakika 32’de kalesinde gol gördü. İlk yarı 1-1 tamamlandı.


Dakika 56’de Paulo Dybala’nın yerine oyuna giren Ronaldo, oyuna girdikten yalnızca 2 dakika sonra golle buluşarak takımını öne geçirdi. (2-1)

Dakika 67’de Adrien Rabiot, Juventus’un üçüncü golünü kaydetti.

Dakika 76’da kazanılan penaltıda golü kaydeden Ronaldo skoru belirledi.

Koronavirüs testi pozitif çıkan Cristiano Ronaldo son olarak 4 Ekim’de Napoli maçında forma giydi.



Son Güncelleme: 01.11.2020 20:39
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Anahtar Kelimeler:
Cristiano RonaldoJuventusSpezia
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