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Cristiano Ronaldo, sosyal medyada 500 milyon takipçiye ulaşan ilk isim oldu

Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, bir kez alanda daha rekor kırdı. 36 yaşındaki yıldız golcü sosyal medyada 500 milyon takipçiye ulaşan ilk isim oldu.

13 Şubat 2021 Cumartesi 17:20
Cristiano Ronaldo, sosyal medyada 500 milyon takipçiye ulaşan ilk isim oldu
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Juventus forması giyen Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, bir ilke daha imza attı. Kariyeri ilklerde dolu olan yıldız golcü sosyal medyada 500 milyon kişilik takipçi sayısına ulaşan ilk isim olarak adını bir kez daha tarihe yazdırdı.

36 yaşındaki yıldız oyuncunun sosyal medya uygulaması Instagram’da tam 261 milyon, Facebook’ta 148 milyon ve Twitter’da 91 milyon olmak üzere toplamda 500 milyon takipçisi oldu.

Takımını sırtlıyor

Kariyeri boyunca birçok ilke imza atan, rekorlar kıran yıldız oyuncu 36 yaşına girmesine rağmen bu sezon Juventus’u şampiyonluk yarışında sırtlıyor. Ronaldo bu sezon Juventus’ta çıktığı 17 maçta 16 gol attı.



Son Güncelleme: 13.02.2021 17:20
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Anahtar Kelimeler:
RonaldoJuventusİnstagram
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