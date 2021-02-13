Cristiano Ronaldo, sosyal medyada 500 milyon takipçiye ulaşan ilk isim oldu

Juventus forması giyen Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, bir ilke daha imza attı. Kariyeri ilklerde dolu olan yıldız golcü sosyal medyada 500 milyon kişilik takipçi sayısına ulaşan ilk isim olarak adını bir kez daha tarihe yazdırdı.

Takımını sırtlıyor

36 yaşındaki yıldız oyuncunun sosyal medya uygulaması’da tam 261 milyon, Facebook’ta 148 milyon ve Twitter’da 91 milyon olmak üzere toplamda 500 milyon takipçisi oldu.

Kariyeri boyunca birçok ilke imza atan, rekorlar kıran yıldız oyuncu 36 yaşına girmesine rağmen bu sezon Juventus’u şampiyonluk yarışında sırtlıyor. Ronaldo bu sezon Juventus’ta çıktığı 17 maçta 16 gol attı.