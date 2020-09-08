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Cristiano Ronaldo Portekiz forması ile 100. golünü atmak için maça çıkacak!

Portekiz Milli Takım forması ile 99 gol atan Cristiano Ronaldo 100. golünü atmak için sabırsızlanıyor. Oynanacak Hırvatistan maçında ilk 11'de olması beklenen Ronaldo, Portekiz milli forması ile ülke tarihine geçmek istediğini belirtiliyor.

08 Eylül 2020 Salı 22:05
Cristiano Ronaldo Portekiz forması ile 100. golünü atmak için maça çıkacak!
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Portekiz milli takımının gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu olarak adlandırılan Cristiano Ronaldo, milli takımda çıktığı maçlarda toplamda 99 gol attı. UEFA Uluslar Ligi’nde İsveç ile karşılaşacak Portekiz milli takımında Ronaldo’nun oynamasına kesin gözü ile bakılıyor.


Geçtiğimiz hafta Portekiz – Hırvatistan maçı öncesinde arı sokması nedeni ile maça çıkamayan Ronaldo’nun sağlık durumunun iyi olması nedeni ile İsveç ile oynanacak maçta görev alması bekleniyor.

Portekiz milli takımı forması ile 164 maça çıkan Ronaldo çıktığı maçlarda 99 gol attı. Çıktığı milli takım maçlarında ortalama 0,60 gol ortalaması bulunan Ronaldo sağladığı bu katkı ile Portekiz tarihinin en çok gol atan oyuncusu olmak istiyor.

Aynı zamanda dünya geneline bakıldığında İran milli takımında 109 gol atan Ali Daei 1.liği alırken Ronaldo ikinci sırada bulunuyor. Listenin 3. Sırasında Puskos bulunurken 84 gol ile milli forma ile gol atma başarısı gösterdi.

Dünya yıldızı Lionel Messi ise Arjantin milli takımında attığı 70 gol ile listenin 70. Sırasında yer buluyor.



Son Güncelleme: 08.09.2020 22:05
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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo100. Gol
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