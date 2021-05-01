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Cristiano Ronaldo Juventus'tan ayrılabilir

Dünyanın en önemli futbolcuları arasında kabul edilen Cristiano Ronaldo, Juventus’tan ayrılabilir. Ronaldo, menajeri Jorge Mendes'e ‘bana kulüp bul’ dediği ortaya çıktı.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 15:49
Cristiano Ronaldo Juventus'tan ayrılabilir
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Son yılların en büyük, en başarılı ve en golcü futbolcuları arasında gösterilen Cristiano Ronaldo, Juventus’ta mutlu değil. Başarılı futbolcu Cristiano Ronaldo, Juventus’tan ayrılmak istediğini menajerine iletti. Portekizli yıldız, menajerine bana kulüp bul dediği ortaya çıktı. Ronaldo’nun son dönemlerde takımında mutsuz olduğu ileri sürülüyor.

Ronaldo’nun Maaşı 31 Milyon Euro

Başarılı futbolcu eski günlerini arıyor. Ronaldo, Juventus’tan net olarak 31 milyon Euro maaş alıyor. Bu açıdan Ronaldo’nun maaş yükünü çekecek kulüp bulmanın gerçekten zor olduğu biliniyor. Çünkü pandemi süreci futbol sektörünü de olumsuz etkiledi.

Manchester United İddiası

Bunun yanı sıra Cristiano Ronaldo, İtalya’da istediği başarılara ulaşamazken, Manchester United’a yakın olduğu konuşuluyor. Bilindiği üzere Manchester United, Cristiano Ronaldo’nun parlamasında çok önemli bir yere sahip. Bu açıdan Ronaldo’nun önümüzdeki günlerde Manchester United ile masaya oturacağı tahmin ediliyor.




Son Güncelleme: 01.05.2021 15:49
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Anahtar Kelimeler:
Cristiano RonaldoJuventusManchester United
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