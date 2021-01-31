Club Brugge, Nabil Dirar'ı duyurdu

’nin sezon başında lisansını çıkarmadığı ve kadroda düşünmediği Faslı kanat oyuncusuile anlaştı. 2017 yılında Monaco’dan Fenerbahçe’ye transfer olan Nabililk sezonunda başarılı bir performans sergilese de, devam eden süre zarfında eleştirilerin odağı olmuştu.

Bu sezon kadroya alınmayan Dirar’ın lisansı da çıkarılmamıştı. Belçika temsilcisi 2008-2012 yılları arasında kadrosunda yer alan Faslı oyuncuyu yeniden transfer etti. Nabil Dirar, eski kulübü Club Brugge dönmüş oldu.