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Club Brugge, Nabil Dirar'ı duyurdu

Club Brugge Fenerbahçe’nin Faslı kanat oyuncusu Dirar’ı kadrosuna kattığı duyurdu. 34 yaşındaki oyuncu sezon başında Fenerbahçe kadrosundan çıkarılmıştı.

31 Ocak 2021 Pazar 00:31
Club Brugge, Nabil Dirar'ı duyurdu
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Fenerbahçe’nin sezon başında lisansını çıkarmadığı ve kadroda düşünmediği Faslı kanat oyuncusu Club Brugge ile anlaştı. 2017 yılında Monaco’dan Fenerbahçe’ye transfer olan Nabil Dirar ilk sezonunda başarılı bir performans sergilese de, devam eden süre zarfında eleştirilerin odağı olmuştu.

Bu sezon kadroya alınmayan Dirar’ın lisansı da çıkarılmamıştı. Belçika temsilcisi 2008-2012 yılları arasında kadrosunda yer alan Faslı oyuncuyu yeniden transfer etti. Nabil Dirar, eski kulübü Club Brugge dönmüş oldu.



Son Güncelleme: 31.01.2021 00:31
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Anahtar Kelimeler:
DirarFenerbahçeClub Brugge
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